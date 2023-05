Chi sarà eliminato dall’Isola dei Famosi l’8 maggio (spoiler). Le stelle non hanno dubbi, sarà lui ad andarsene

Sono tre i naufraghi in nomination per la puntata dell’8 maggio dell’Isola dei Famosi. Proviamo a consultare le stelle per vedere, in anticipo, chi lascerà l’isola. A volte funziona, altre no, ma il giochino diverte. E fra Cristina Scuccia, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero, per l’oroscopo, sarà un uomo a lasciare l’isola. Ecco chi.

L’Isola dei Famosi continua ad essere molto amata dagli spettatori italiani. La puntata del 2 maggio ha sancito l’eliminazione, a sorpresa, di Nathalie Caldonazzo sulla coppia Alessandro Cecchi Paone-Simone Antolini. Le stelle avevano indicato proprio in questi ultimi i concorrenti che dovevano lasciare l’isola.

In effetti, la Caldonazzo ha preso il 26% dei voti, contro il 27% della coppia. Quindi, se non eliminati, sono certamente andati vicino alla cacciata. Insomma, la previsione fatta dall’oroscopo cinese non era del tutto sbagliata. Infatti, avevamo previsto che Antolini aveva un buon oroscopo e che avrebbe potuto salvare la coppia. Così è stato. Ora, è arrivato il momento di guardare avanti, ovvero alla puntata dell’8 maggio, che torna ad essere programmata di lunedì. Ci sono ancora tre concorrenti in nomination. Vediamo quali.

Dalla data di nascita dei concorrenti in nomination si potrebbe capire in anticipo chi sarà eliminato l’8 maggio

Il primo dei concorrenti in nomination è Cristina Scuccia. Come tanti sanno, precedentemente era una suora, facente parte dell’ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. Divenuta celebre con la vittoria a The Voice of Italy.

Dotata di una voce incredibile, ha annunciato, lo scorso anno, di aver rinunciato ai voti e ora è una cantante. Lei è nata il 19 agosto 1988 a Vittoria. Il che significa che è del segno del Leone. E, come sappiamo, grazie all’oroscopo possiamo dire chi sarà eliminato dall’Isola dei Famosi l’8 maggio (è uno spoiler). Come ha dimostrato la profezia sulla vincitrice del Grande Fratello Vip.

Ecco le schede degli altri due nominati, utili per prevedere chi lascerà l’isola il prossimo lunedì

Prima di scoprire chi lascerà l’isola, passiamo al secondo nominato. Si tratta di Christopher Leoni, attore e modello brasiliano, naturalizzato italiano. Lui è nato a San Paolo, in Brasile, il 29 settembre 1986. Il che lo colloca sotto il segno della Bilancia.

Terzo concorrente in nomination è Andrea Lo Cicero. Che tanti ricorderanno famoso rugbista, con più di 100 presenze con la maglia azzurra. Lo abbiamo anche apprezzato come conduttore televisivo. Nato a Catania il 7 maggio 1976, è del Toro.

Ecco chi sarà eliminato dall’Isola dei Famosi l’8 maggio (attenzione spoiler). Cristina Scuccia sembra l’unica tranquilla

E veniamo a quello che interessa gli spettatori, ovvero chi perderà il televoto che si concluderà l’8 maggio. Ad avere l’oroscopo migliore è certamente il Leone, che raggiungerà i propri obiettivi con facilità. Il che fa pensare che Cristina Scuccia, che è Leone, non dovrebbe avere problemi a raggiungere il suo di obiettivo. Che è quello di rimanere sull’isola.

Diverso è il discorso per i due maschi nominati. Leoni è della Bilancia che avrà sicuramente un oroscopo favorevole, la prossima settimana, ma soprattutto nel fine settimana. Basterà per sopravvivere al televoto? Quanto ad Andrea Lo Cicero, che è Toro, ha le previsioni meno incoraggianti tra i tre. Non completamente negative, ma, diciamo, più tiepide. In sostanza, secondo gli astri, dovrebbe essere lui a perdere al televoto. Non è sicuro, però, Leoni e, quindi, uscirà uno dei due, con l’ex rugbista come candidato principale all’eliminazione.