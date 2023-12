Le azioni ERG sono caratterizzate da sopravvalutazione e dividendo mediocre, eppure le quotazioni continuano a salire. Fin dove potrebbero spingersi?

I punti di forza e di debolezza

Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. L’attività della società, quindi, è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.

Negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda. Allo stato attuale la raccomandazione media è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di poco più del 16%.

Da notare che gli analisti del settore hanno opinioni convergenti sui futuri ricavi dell’azienda. Questa bassa dispersione delle stime conferma la buona visibilità sulle prossime attività del gruppo.

Trai punti deboli di ERG da evidenziare che secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato. La società, poi, ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Dal punto di vista dei multipli di mercato sia il rapporto prezzo su utile (PE) che il rapporto “enterprise value to sales” della società sono molto elevati collocando ERG tra le aziende più costose su scala mondiale. Inoltre, le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.

Per concludere notiamo che il rendimento del dividendo è atteso essere di poco superiore al 3%, un livello mediocre se confrontato con lo scenario italiano.

Sopravvalutazione e dividendo mediocre, quanto possono ancora salire le azioni ERG? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 21 dicembre a quota 28,64 €, in ribasso del 2,29% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico le quotazioni hanno raggiunto il livello dove è massima la probabilità di un’inversione ribassista. Pertanto, nei prossimi giorni il titolo ERG potrebbe andare incontro a qualche battuta di arresto.

