Come ristrutturare casa con il contributo a fondo perduto fino a 70.000 euro

Per la ristrutturazione della prima casa alcuni proprietari possono richiedere il contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 70.000 euro. Ecco chi può godere di questa eccezionale Bonus.

Se vivi in una precisa zona dell’Italia e vuoi ristrutturare la tua prima casa, potresti beneficiare di un contributo a fondo perduto fino a 70.000 euro. Si tratta di un’opportunità unica per migliorare le prestazioni energetiche e l’estetica del tuo immobile, con soldi pubblici. Scopriamo chi può accedere a questo super Bonus per la casa.

Come ristrutturare casa con un Bonus che può arrivare fino a 70.000 euro

Sappiamo che il Governo ha eliminato il Superbonus 110% per ristrutturare casa. Ma chi ha un immobile da sistemare non deve rassegnarsi perché a livello locale le amministrazione a volte offrono contributi per ristrutturazioni di case. Per esempio è il caso di un’amministrazione del Nord Italia, che ha messo a disposizione delle famiglie un Bonus per ristrutturare casa che può arrivare fino a 70.000 euro. Scopriamo quali famiglie possono godere di questo contributo a fondo perduto e come funziona

Come accedere al contributo e chi può richiederlo

Questa agevolazione viene concessa solamente in caso di intervento sulla prima casa. Si può richiedere il contributo per interventi di manutenzione straordinaria e per interventi di restauro e conservazione. Ma si può chiedere l’erogazione del contributo anche per interventi di demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione edilizia. Il contributo a fondo perduto può arrivare fino a quasi 70.000 euro. L’importo dell’erogazione varia in base determinati criteri legati al reddito e alla numerosità del nucleo familiare. Famiglie di coniugi o conviventi con almeno 4 figli possono ottenere fino a 70.000 euro. Condizione necessaria è la residenza nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Sono molti i Comuni e le Regioni che offrono contributi a fondo perduto per la ristrutturazione degli immobili. In molti casi l’obiettivo è il ripopolamento di zone disabitate. Per esempio una Regione italiana ha messo a disposizione fino a 150.000 euro per ristrutturare casa in alcuni Comuni.