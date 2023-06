Hai sempre fame e ingrassi? Ecco come le star eliminano il problema del continuo appetito in modo naturale. La scienza conferma

Che brutta cosa quando mangi e, dopo poco, hai ancora appetito. Eppure, sei convinto di aver mangiato abbastanza e, invece, hai subito voglia di sgranocchiare qualcosa. Una fame “cattiva” che ti fa ingrassare, perché più mangi e più ne vorresti. Non capita solo a te, ma anche alle star. Come fanno per risolvere i problemi? Ecco la soluzione

Brutta roba quando ci viene un attacco di fame e sentiamo il bisogno di aprire continuamente il frigorifero. Questo succede anche perché non si mangia a sufficienza, a colazione o a pranzo. Per non parlare del dopocena, quando, davanti al televisore, ci strafoghiamo di tutto per colmare quel senso di fame che ci tormenta.

Inutile, poi, pentirsi per la prova costume fallita. È inevitabile che la bilancia presenti il conto se siamo un pozzo senza fondo. L’importante è pesarsi nel momento giusto della giornata. Costringendoci a fare delle diete come quella del digiuno. Problema che, sia chiaro, non abbiamo solo noi, ma che è comune a molti. A partire dalle dive di Hollywood che non sono da meno. Ma che hanno dei piccoli segreti per vincere il senso di fame continuo. Ecco quali.

Anche le dive di Hollywood hanno gli attacchi di fame e li superano così

Qualche tempo fa, sul suo sito di Salute, l’Humanitas aveva pubblicato un interessante articolo. Ovvero, raccoglieva i metodi usati da certi Vip per vincere i morsi della fame. Ad esempio, pare che Cameron Diaz vinca i morsi della fame con la gomma da masticare.

Liz Hurley, invece, punterebbe su centrifugati e succhi di frutta, mentre la Beckham pare preferisca bere una tazza di tè verde. Peccato che la specialista dell’Humanitas metta sul chi va là davanti a questi rimedi. A partire dalla scelta di bere i centrifugati.

Attenzione a imitare tutti questi trucchi, perché potrebbero non essere così utili

Che hanno un limite, ovvero quello di essere liquidi. Il che vuol dire che il senso di sazietà durerebbe poco. In questo caso, la specialista dell’Humanitas suggerisce di mangiare un frutto intero, meglio ancora con la buccia lavata. Il senso di fame sarebbe appagato con tanto di fibre assunte.

Quanto al chewing gum, invece, è proprio l’opposto. Produce succhi gastrici che ingannano lo stomaco, convinto di ricevere cibo. Aumentando il senso di fame. E anche sul tè verde, usato per sopire il senso di appetito, la soluzione non è propriamente azzeccata. Ha dei vantaggi, ma non quello di essere saziante

Hai sempre fame e ingrassi? Ecco come le star hanno risolto il problema, ma attenzione ai consigli dell’esperta

La nutrizionista Stefania Setti, nell’intervista, mette anche in guardia sul caffè. Berne in quantità eccessiva, contenendo degli eccitanti, potrebbe portare a tachicardia. E la frutta secca va bene, ma a piccole dosi, perché è calorica.

A volte, la psicologia può aiutare. Lavare i denti, appena finito di mangiare, infatti, ti evita di doverli sporcare ancora per mangiare ulteriormente. A pranzo, poi, preferire proteine ha più un effetto saziante che potrebbe bastarti per il resto della giornata. E anche un buon sonno non guasta, perché dormire almeno 7-8 per notte permette di rilassarci e non essere nervosi.