Sono tra le migliori queste capsule per il caffè che non ci faranno rimpiangere la moka

La moka resta uno dei modi prediletti dagli italiani per fare il caffè. Difficile resistere al profumo irresistibile del caffè che esce dalla caffettiera. Eppure anche le capsule potrebbero essere una buona soluzione, specialmente quando si ha fretta.

In Italia tanti prediligono il classico caffè fatto con la caffettiera. Eppure la moka non è l’unica soluzione per i caffè dipendenti. Infatti, tanti altri amano utilizzare la macchinetta con le sue capsule. Più veloce e immediato rispetto al preparare il caffè sfruttando la moka. Anche se all’occhio profano potrebbero sembrare tutte uguali, le capsule del caffè non lo sono assolutamente. Anzi, le differenze tra l’una e l’altra si potrebbero fare sentire non solamente nel prezzo ma anche in qualità e gusto.

Inoltre, attenzione alla tipologia di macchinetta che si utilizza, dal momento che non tutte le capsule saranno adatte. Molto dipenderà dall’attacco della macchinetta. Alcune capsule, infatti, saranno più grandi di altre. Ma quali sono le capsule di caffè o simili migliori in assoluto? Altroconsumo ha le idee molto chiare in merito, dal momento che nei mesi scorsi ha stilato una classifica in cui ha messo a comparazione alcune capsule.

Sono tra le migliori queste capsule per il caffè

Per stilare questa classifica Altroconsumo non ha solamente tenuto conto del gusto ma anche di altri fattori. Tra questi la compostabilità delle capsule e il costo di ognuna. Tra le capsule migliori troviamo quelle vendute da Caffè Borbone, in particolare la Miscela Blu. Nella classifica, poi, troviamo anche il Caffè Vergnano Espresso Cremoso e il Lavazza Crema e Gusto.

Tra le marche più buone che notiamo all’interno della selezione troviamo il Conad Espresso 100% Arabica e l’Esselunga Espresso Intenso. Questo per ribadire che non si tratta solamente di capsule. Ad ogni modo, ognuna avrà delle caratteristiche capaci di rendere unica la nostra pausa caffè.

Altre bevande

Oltre alle capsule indicate nella classifica stilata da Altroconsumo, si potranno provare anche capsule di bevande come tè al limone, latte macchiato o cappuccino, oltre alla cioccolata. Anche in questo caso la scelta potrà cadere su una miriade di marche, tra cui Starbucks. Le capsule della nota caffetteria americana, infatti, sono ideali quando si scelgono il caffelatte o il cappuccino.

Tra le capsule migliori per il latte macchiato troviamo proprio quelle di Starbucks, oltre a quelle della Nescafé Dolce Gusto. Per gli amanti dei sapori esotici, poi, nei negozi possiamo anche trovare le capsule di Starbucks Madagascar Vanilla Macchiato, un tripudio di gusto. La Nescafé dolce gusto, poi, propone anche le bevande a base di Nesquik per evocare i dolci ricordi dell’infanzia. Un po’ come le ricette della nonna che riescono a farci tornare alla mente i ricordi più belli della nostra gioventù. Sono tra le migliori queste capsule per il caffè ed anche per altre bevande.