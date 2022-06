Abbiano piantato delle peonie sul nostro balcone per abbellirlo, ma non fioriscono. Come mai? Ci possono essere varie ragioni che esamineremo in questo articolo.

Scopriremo quali sono alcune delle cause della mancata fioritura e quali misure prendere per aiutarle a sbocciare.

Le peonie abbelliscono giardini, balconi e terrazzi e quando non fioriscono, giustamente, si resta molto delusi.

Una mancata fioritura può avere diverse cause, ma con pochi accorgimenti potremmo far rifiorire le peonie in poco tempo.

Sono state piantate delle peonie sul proprio balcone ma non fioriscono, vediamo quali potrebbero essere alcune cause

Le prime cause di mancata fioritura della peonia sono: posizione sbagliata e cura inadeguata. A causa di queste motivazioni la pianta soffrirà e non potrà crescere in modo ottimale.

Partiamo dalla posizione: le peonie hanno bisogno di luce solare sufficiente per fiorire. Se invece si trovano in una zona un po’ troppo ombrosa, non fioriranno.

La cura inadeguata, invece, può essere dovuta ad una sbagliata ed esagerata potatura avvenuta l’anno precedente. Oppure potremmo averla piantata troppo in profondità nel terreno e questo bloccherà la crescita e la fioritura della pianta.

Anche il terreno deve essere adeguato a questo tipo di pianta. La peonia non può prosperare bene e formare fiori se il substrato è compatto. Ha bisogno di un terreno povero di humus e permeabile.

Siccità e/o ristagno di acqua. La peonia non va innaffiata né troppo poco né troppo spesso. Ha bisogno di terreno sciolto, sempre leggermente umido, ma non bagnato (perché poi c’è il rischio di ristagni idrici).

Altre cause di mancata fioritura della peonia alle quali potremmo non aver pensato

Se sono state piantate delle peonie sul proprio balcone, ma non ne vogliono sapere di fiorire, forse dipende dall’età. Esatto, anche le piante hanno un’età e se sono troppo giovani, non fioriranno. A volte le peonie hanno bisogno di tre anni per essere pronte per la prima fioritura.

Anche la muffa grigia e altre malattie e infestazioni da parassiti possono essere la ragione della mancanza di fioritura.

Come possiamo risolvere il problema e far sbocciare i fiori?

Una volta identificata la causa della mancata fioritura delle peonie, potremmo incoraggiare la fioritura successiva con alcuni suggerimenti facili da applicare.

Innanzitutto dovremmo prestare attenzione alla giusta posizione. Per la peonia sarebbe ottimale stare al sole per mezza giornata e per l’altra metà all’ombra. Alcune piante, infatti, hanno bisogno proprio di questo trattamento.

Fornire alla pianta un terreno ben drenato e ricco di minerali.

Evitare la potatura, perché nel caso delle peonie non è necessaria. Sarà sufficiente eliminare regolarmente i fiori appassiti.

Non bisogna piantare la peonia troppo in profondità nel terreno. Il portainnesto dovrebbe trovarsi solo a tre o quattro centimetri sotto il suolo.

Bisogna ricordarsi di mantenere il terreno leggermente umido in modo uniforme ed evitare ristagni idrici.

In caso di malattie come la muffa, bisognerà scartare tutte le parti ammalate della pianta, annaffiare e nutrire la peonia.

Il risultato sarà un balcone colorato e stupendo, da far invidia ai propri vicini.

Lettura consigliata

La ruggine delle rose è un fungo che potrebbe colpire i fiori, vediamo alcuni rimedi naturali per prevenirla e combatterla