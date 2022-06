Un tocco di verde è quello che ci vuole per dare carattere e personalità ad ogni casa. Le piante ci aiutano a creare un ambiente familiare e confortevole e non asettico come nei cataloghi. Ci sarà capitato sicuramente di entrare in case stupende e ben curate, ma apparentemente poco vissute.

Ecco, le piante sono quel tocco in più che rende il tutto più accogliente e colorato. Non sempre, però, si ha il tempo di prendercene cura ed è un vero peccato lasciarle morire. L’ideale sarebbe, quindi, optare per piante molto decorative che, però, non richiedano troppa manutenzione. Oggi parleremo proprio di alcune bellissime alternative alle più note piante d’appartamento che ci lasceranno senza parole.

Invece che la dracena o il tronchetto della felicità scegliamo queste piante da interno ancora più resistenti e decorative

Cominciamo con l’aglaonema, una pianta che comprende numerose specie originarie del sud-est asiatico. Le foglie sono davvero ampie e stupende, con le distintive venature biancastre. Si tratta di una pianta erbacea perenne che produce infiorescenze molto simili alla calla. Non necessita di troppe cure e cresce rigogliosa anche in zone più buie, tuttavia, ama molto l’aria, quindi è bene posizionarla in luoghi ben arieggiati però lontana dalle correnti d’aria. Se vogliamo che le screziature siano ben visibili e decorative, avviciniamola alla luce ogni tanto.

Altre 3 tipi raffinati e decorativi

Passiamo, poi, alla zamioculcas, una pianta succulenta adatta anche a chi non ha il pollice verde. Estremamente decorativa, cresce molto in altezza ed è perfetta da posizionare in angoli spogli. Non richiede molte attenzioni, ma bisogna stare attenti che le foglie non ingialliscano. In quel caso potrebbe trattarsi di un attacco di parassiti o di qualche malattia. Potrebbe essere necessario rinvasarla dopo aver eliminato il problema.

Passiamo alla dieffenbachia, una sorta di incrocio tra la zamioculcas e il pothos, è perfetta per chi ama le screziature. Ma a differenza del pothos, si sviluppa in altezza e questo la rende adatta a vasi ampi e molto decorativi. Diverse sono le specie presenti in natura, le più facili da reperire sono sicuramente la maculata o la amoena.

Concludiamo con quella chiamata “la pianta del pavone”, la calathea makoyana. Una pianta erbacea originaria delle zone tropicali dell’America del Sud di una bellezza incredibile. Davvero affascinante è quella che presenta screziature sull’amaranto, molto ad effetto. Si tratta sempre di una pianta perenne, per cui è molto forte e resistente, e si adatta a qualunque ambiente.

Quindi, invece che la dracena o il tronchetto della felicità, optiamo per una di queste piante d’appartamento. Sono molte le piante che crescono rigogliose anche dentro casa e con poca esposizione solare. Quando andiamo in vivaio o dal fioraio vediamo tutte le piante che hanno a disposizione. Non limitiamoci a quelle più conosciute, alcune oltre ad essere belle possono anche essere utili per purificare l’aria.

