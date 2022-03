Con il risveglio vegetativo dato dalla primavera, finalmente è arrivato il momento di sporcarci un po’ le mani nell’orto. Queste settimane saranno decisive per la buona riuscita dei raccolti estivi e bisogna organizzarsi con le attrezzature giuste e con i concimi.

In quest’ultima categoria, rientrano tutte quelle sostanze in grado di migliorare la fertilità del terreno, arricchendolo di nutrienti. In commercio possiamo trovare diverse soluzioni, anche naturali.

Uno dei concimi naturali più promettenti è sicuramente l’humus di lombrico, in particolare quello pellettato. Ma procediamo per gradi.

L’humus di lombrico, dunque, anche detto vermicompost, è un concime naturale prodotto attraverso un processo chiamato lombricoltura, ossia l’allevamento dei lombrichi. Questi ultimi nutrendosi del letame di altri animali, principalmente bovini ed equini, riescono a trasformarlo in un efficacissimo concime per le piante. Questa sostanza organica, che gli americani chiamano “black magic”, offre una serie di vantaggi alle coltivazioni.

Infatti, l’orto sarà molto più produttivo e fertile grazie a questo concime naturale che pochi conoscono

L’humus di lombrico contiene tantissimi elementi nutritivi, perfetti per lo sviluppo corretto di piante e ortaggi. Inoltre, esso arricchisce il terreno di azoto, fosforo e ferro, rendendolo ben strutturato e anche molto più soffice. Grazie alle sostanze contenute nell’humus, il terreno riesce a trattenere maggiormente anche l’acqua, rimanendo così più umido. Ciò comporta anche un minor dispendio di acqua in fase di irrigazione.

Il processo di digestione da parte dei lombrichi è del tutto sicuro per le strutture vegetative e quindi non ci sono rischi in caso di sovradosaggio. Al contrario di altri concimi naturali, come ad esempio la pollina, che se usata a sproposito potrebbe danneggiare piante e radici.

Infine, l’humus di lombrico è adatto anche per effettuare i trapianti in sicurezza, aiutando le piante giovani a superare lo shock.

L’humus pellettato

Una novità assoluta per chi predilige l’utilizzo di questo tipo di concime potrebbe essere l’humus di lombrico pellettato. Si tratta di un prodotto estremamente versatile, dalla forma più pratica (quella del pellet) ma che possiede comunque le caratteristiche del vermicompost. Infatti, esso viene ricavato da una pellettatura a freddo che mantiene inalterate le qualità dell’humus, che proviene unicamente da letame bovino.

Questo prodotto, quindi, oltre ad essere pratico per la distribuzione è anche molto efficace per le coltivazioni. Infatti, una volta mescolato nel terreno, esso rilascia i nutrienti in maniera graduale, prolungando così il proprio effetto positivo sulle piante. Quindi, l’orto sarà molto più produttivo e fertile grazie all’humus di lombrico, anche sotto forma di pellet.