Non tutti ci credono, molti lo snobbano e tanti lo deridono. Parliamo di una persona? Mah no, parliamo dell’oroscopo.

Per quanto lo si possa criticare e smentire, quasi tutti abbiamo letto il nostro oroscopo dell’anno, del mese o del giorno almeno una volta. Sembra infatti che le previsioni sui segni zodiacali influenzino, seppur in minima parte, una parte della nostra vita.

Magari lo leggiamo quando siamo tristi e cerchiamo conforto, magari quando siamo in attesa di un’importante risposta di lavoro oppure se siamo alla ricerca dell’amore.

Insomma, c’è chi lo consulta più o meno frequentemente per puro diletto personale e chi vi si affida nei momenti di sconforto per cercare risposte. Qualunque sia il motivo, resta il fatto che a tutti stuzzica l’idea di conoscere il proprio futuro, come se fosse una palla di vetro.

Bene, a proposito di oroscopo, oggi parleremo di alcuni segni noti per una certa caratteristica.

Sono questi i segni zodiacali più bugiardi secondo l’oroscopo

Secondo l’oroscopo, i segni più bugiardi tra tutti sono soprattutto due: i gemelli e lo scorpione. Cominciamo dai primi.

Da sempre considerato un segno zodiacale particolare, i gemelli non godono purtroppo di buona fama. Li si dipinge spesso come poco sinceri, se non addirittura dei grandi bugiardi. Definiti dei veri e propri manipolatori, si dice che siano molto abili nel raggirare le persone per raggiungere i propri scopi.

Passiamo adesso all’altro segno malvisto, lo scorpione. Anche lui dipinto come molto furbo e astuto, si vocifera che abbia una certa bravura nell’arte del convincimento ma anche dell’autoconvincimento. Ne consegue che lo scorpione doc riesce a costruire una realtà tutta sua, che spaccia per vera anche a chi gli sta intorno.

Una via di mezzo

Fuori dai casi due appena esposti, altri segni come il toro e il sagittario si definiscono bugiardi all’occasione. Ciò significa che sono portati a raccontare frottole in particolari contesti e situazioni. Difatti, si dice che il sagittario tenda a mentire quando sente il bisogno di mettersi in mostra o si sente in competizione con altri.

Diversamente, il toro sembra mentire tutte le volte in cui senta minacciata la propria stabilità. In tal caso, pare essere la paura del cambiamento o di una minaccia esterna il vero motore della bugia.

Tra finzione e realtà

Abbiamo appena detto che sono questi i segni zodiacali più bugiardi secondo l’oroscopo, gemelli e scorpione, ma attenzione a non lasciarsi fuorviare.

Non si tratta di una scienza esatta e non possiamo certamente etichettare le persone in giuste e sbagliate solo sulla base di quanto esposto.

Sono pur sempre indicazioni generiche e alle volte forse anche leggermente “romanzate”. Le caratteristiche personali di ciascuno derivano da una serie di fattori, tra cui la personalità, le esperienze vissute ed il contesto di provenienza. Il carattere si forma grazie a tutto ciò e non solo da quanto previsto dalle stelle.

Attenzione, dunque, a leggere il tutto con un occhio critico e a prendere certi riferimenti un po’ con le pinze.