Sono sempre di più gli italiani alla ricerca di un impiego stabile.

Il famoso “tempo indeterminato”, che ormai sembra essere un miraggio in uno scenario caratterizzato da stage, tirocini e continui rinnovi di contratti a tempo determinato.

Pur con la consapevolezza che ormai il mondo del lavoro è cambiato e l’agognato “posto fisso” si dice non esista più, dobbiamo essere realisti.

Senza un contratto sicuro difficilmente è possibile accedere a mutui e prestiti e diventa sempre più complicato pensare di costruire qualcosa di solido.

Nonostante questo, a seguito della pandemia e delle tante riforme e politiche per far ripartire l’economia le opportunità di impiego iniziano ad essere diverse.

In un precedente articolo abbiamo visto come trovare lavoro meglio e prima di altri sia possibile per questo motivo che molti sottovalutano.

Opportunità di lavoro per 60 tra laureati e diplomati con questi due bandi senza prova scritta

È importante non perdersi d’animo e prestare sempre attenzione ai bandi in uscita, controllando settimanalmente la Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Proprio in questi giorni è uscito un bando pubblico davvero “ghiotto” è che scadrà il prossimo 15 ottobre.

Non mancano quindi molti giorni per accedere a questa opportunità di lavoro per 60 tra laureati e diplomati con questi due bandi senza prova scritta.

Stiamo parlando del Concorso indetto da Formez PA.

Formez PA è una partecipata dello Stato, ed in particolare si tratta di un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato in house alla Presidenza del Consiglio.

Il Centro servizi Formez PA si occupa di dare supporto alle attività di reclutamento per il pubblico impiego.

Sarà infatti capitato a molti di dover passare per la loro piattaforma per potersi iscrivere ad alcuni concorsi.

Ora sono loro ad aver necessità di allargare l’organico, sia nell’ambito gestionale che in quello tecnico.

Il dettaglio dei due bandi

Per quanto riguarda i posti messi a bando sono 30 unità per l’Area gestionale – profilo C1 e 30 unità per l’Area tecnica- profilo B1.

Per accedere al profilo C1 è necessario essere in possesso di una laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, e la conoscenza della lingua inglese livello B1.

Ottime opportunità anche per chi ha un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza particolari specializzazioni.

A loro è riservato il bando per 30 risorse da assegnare all’Area tecnica, in cui si occuperanno di attività di supporto organizzativo e di segreteria.

La buona notizia è inoltre che la selezione avverrà per titoli e colloquio; non sarà quindi necessario sostenere prove scritte.

I vincitori saranno assegnati alle tre sedi di Formez PA tra Roma, Napoli e Cagliari.

Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile prendere visione dei bandi sul sito di Formez PA.