Vecchi giocattoli anni ’80/’90: se hai conservato questi hai fra le mani un tesoretto di 3.000 euro!

Se hai conservato qualche giocattolo degli anni ’80/’90 potresti avere fra le mani una fortuna. Alcuni, infatti, valgono addirittura 3.000 euro! Leggi l’articolo per scoprire di quali giochi stiamo parlando.

La nostra rubrica sul collezionismo riscuote sempre un gran seguito. Molte persone si sono infatti rese conto che possono avere interessanti entrate economiche extra semplicemente vendendo un oggetto di valore. Molti pensano che a valere tanti soldi siano solo antiche monete e francobolli. In realtà, ci sono comunissimi oggetti che, con il passare del tempo, acquisiscono un valore molto interessante. È il caso, ad esempio, delle vecchie tessere telefoniche, delle sorpresine degli ovetti Kinder, così come anche di vecchi libri, album musicali e vecchie videocassette. In questo specifico articolo andremo a svelarvi alcuni giocattoli molto ricercati dai collezionisti.

Vecchi giocattoli anni ’80 e ’90 che valgono un piccolo tesoro

Tutti potremmo avere per casa, riposti in cantina o soffitta, alcuni dei giocattoli in questione. Non si tratta infatti di cimeli vetusti, ma di giochi che i quarantenni di oggi hanno sicuramente maneggiato durante i loro pomeriggi, dopo aver fatto i compiti di scuola. Partiamo da uno dei primi videogiochi. Il Game Boy della Nintendo del 1989. Attualmente, un esemplare di Game Boy, ben conservato e dotato di scatola e manuale originali, viene valutato anche più di 1.000 euro perché molto ricercato. I giocattoli più classici e non tecnologici non valgono però di meno.

Le bambole Polly Pocket, ad esempio, con la loro confezione unica, e complete di tutti i loro accessori, valgono circa 600 euro. Un Polly Pocket Travel Clack raggiunge i 1.000 euro, mentre una collana Polly Pocket Blue Bird i 300 euro.

Arriva a 3.000 euro la Party Time Stampers del 1992. Decisamente ghiotto poi il valore dei Furby. Peluche parlanti forgiati sul modello dei personaggi del film “Gremlins”. Un semplice pupazzo vale qualche centinaia di euro, ma un esemplare in perfette condizioni e dotato di scatola negli Stati Uniti lo si valuta circa 2.500 euro.

Carte di valore

Nella categoria dei vecchi giocattoli anni ’80 o ’90 ambiti dai collezionisti del settore, rientrano anche le figurine. Alcuni esempi? Le Carte Yu Gi Oh e le Action Figures dei Power Rangers. Nel primo caso, nel 2016, una delle confezioni di buste “Legend of Blue Eyes White Dragon” è stata venduta per più di 1.000 euro. Set più generici hanno un valore che oscilla dai 40 ai 100 euro.

Per quanto invece riguarda i Power Rangers, i collezionisti sono molto attirati dalla linea di action figures “Mighty Mophin”. Ad esempio, il modello di Titanus Carrier Zord del 1993 può arrivare a più di 200 euro. Da segnalare anche le Pokémon Cards. Quelle del periodo 1999/primi anni 2000 vanno dai 100 ai 1.000 euro, e anche più. Un set della prima edizione raggiunge un valore strabiliante, con una media di 10.000 euro!