I trucchi per risparmiare sulle vacanze e fare una valigia perfetta per mare, montagna o città

I trucchi per risparmiare sulle vacanze-proiezionidiborsa.it

Devi ancora prenotare le vacanze? Ecco come trovare le offerte più convenienti più qualche trucco per mettere in valigia tutto l’occorrente senza avere problemi di spazio.

Il weekend lungo guadagnato grazie al ponte del 2 giugno è un buon modo per allenarsi nei preparativi per le prossime vacanze.

Tanti avranno già prenotato, magari da mesi, sapendo di dover programmare un viaggio più impegnativo del solito.

Molti altri, invece, non hanno ancora la minima idea di dove andare e si mettono alla disperata ricerca della meta dei loro sogni.

Naturalmente, più aspetti e più i prezzi tendono a lievitare, sia per quanto riguarda i viaggi aerei sia sul fronte hotel e bed and breakfast.

A questo punto, non resta che farsi furbi e annotarsi i trucchi per risparmiare sulle vacanze e fare una valigia completa di tutto.

Trovare l’offerta più conveniente in 4 mosse

Innanzitutto, se non hai ancora deciso come mettere giù le ferie, ricordati che la prima settimana di settembre è il periodo ideale.

Nel periodo citato, una famiglia di quattro persone arriva a spendere anche 400 euro in meno rispetto alla seconda settimana di agosto.

Altrettanto fondamentale è la scelta del giorno della partenza, che non deve essere casuale ma ben ponderata in base ad alcuni dati.

Da questo punto di vista, i giorni in cui solitamente si risparmia di più quando si prenota un volo sono il martedì o il venerdì.

Naturalmente, il consiglio è quello di fare delle prove usando i calendari dei siti di riferimento per confrontare le diverse cifre.

Lo stesso discorso vale poi anche per gli aeroporti di partenza: confronta sempre le varie opzioni così da poter valutare meglio.

La piattaforma Skyscanner è inoltre dotata di un ulteriore tool di ricerca rispetto a quelli tradizionali che può facilitare gli indecisi.

Selezionando il tasto “ovunque” in fase di ricerca dovrebbero infatti comparire delle mete prestigiose a prezzi più accessibili.

Ad esempio, Palma di Maiorca da 80 euro o Santorini da 95 euro anche nel mese di agosto.

I trucchi per risparmiare sulle vacanze e fare una valigia leggera ma completa di tutto

Una volta prenotato il viaggio e giunti ormai in prossimità della partenza, è tempo di farsi forza e coraggio per preparare la valigia.

A tal proposito, ecco una piccola selezione dei pezzi che non possono assolutamente mancare: pochi e semplici, ma essenziali.

Ricordati di portare una t-shirt bianca, passepartout per tantissimi look diversi e fatte spazio anche ad un paio di pantaloni total white.

Ovviamente, dovete trovare un posticino anche per gli iconici jeans, altro pezzo versatile e dunque facilissimo da abbinare.

In ogni caso, fate largo anche ai maxi dress a stampa floreale e alle tinte vitaminiche, specie quelle che esaltano l’abbronzatura.

Tra le più indicate, svettano il giallo limone, il fucsia e il verde smeraldo.

Per quanto riguarda gli accessori, basteranno un cappello di paglia e delle espadrillas in juta per cominciare bene la vacanza.

Infine, il must irrinunciabile per un look da diva: occhiali da sole dal taglio cat eye.