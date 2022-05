Quanto manca ancora alle ferie? Chissà quante volte ci siamo fatti questa domanda, in attesa di partire per le tanto sospirate vacanze. Un conto alla rovescia che ci sta stretto, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate.

Per questo, ogni fine settimana, ma non solo, tanti italiani vanno in giro per il Paese in cerca di qualche gustoso antipasto. Meglio ancora se in qualche luogo insolito e poco conosciuto, così da poter pubblicare, in rete, interessanti reportage. O, magari, alla caccia di qualche fantasma ospitato in castelli da favola.

Chi ama i fiori farà bene ad andare in uno di questi luoghi sorprendenti

Importante è non dimenticarsi di cercare posti dove mangiare anche un buon pasto. Perché i viaggi del gusto sono diventati un “must” per tanti, che vogliono unire il piacere della visita a quello del buon piatto da mangiare.

In tanti amano i fiori. Magari, sono costretti a vivere in città e si devono limitare a sfruttare le piante del proprio balcone. Cercando di curarle al meglio con alcuni consigli, facendo così morire di invidia la vicina di casa. Per chi è appassionato, sono questi i parchi più belli da visitare in questo periodo.

E possiamo fare il pieno di profumo e natura, a cominciare dalle rose, che sono il fiore per eccellenza di questo mese di maggio. Ad esempio, a Gropparello (Pc), si può visitare il Museo della Rosa, che ospita ben 1200 esemplari, 125 varietà e 17 roseti. Addirittura, potremo vedere rose con 100 petali. La visita guidata costa 10 euro.

E che dire di Grazzano Visconti (Pc), dove troveremo una sorta di paradiso terrestre, tra ruscelli, statue fiori e fontane. Non mancano i roseti e un platano di 150 anni. La visita al parco costa 10 euro.

Sono questi i parchi più belli da visitare in questo periodo per essere travolti da colori, profumi e tanta natura e dove mangiare a buon prezzo anche piatti tipici di questa Regione

Spostandosi a Serramazzoni (Mo), si compie una sorta di giro del mondo grazie al Museo Giardino della Rosa Antica. Qui, troveremo percorsi con 2.400 rose antiche e classiche. E potremo ammirare la Rosa Sericea Pteracantha, l’unica al mondo con solo quattro petali: Biglietto da 9 euro.

Percorrendo qualche chilometro, arriviamo a Palazzo Varignana (Bo) che ha un parco dove le rose si fondono nel paesaggio con gli alberi secolari. Tra le tante specie, potremo vedere la Rosa Ballerina e la Teasing Georgia. La visita del giardino costa 15 euro.

Quinta proposta è il Rifugio della Rosa a Villa Pianta di Alfonsine (Ra). Giardino privato di una coppia, ospita vari fiori, tra i quali tanti tipi di rosa. Ingresso gratuito, ma serve prenotare.

Siamo tra Emilia e Romagna e si sprecano i piatti tipici che potremo gustare. Lasagne, Gnocco fritto, Erbazzone, Tortellini, Piadine, Cassoni, Passatelli sono solo alcuni esempi. Ci sono tante trattorie, oltretutto, che offrono pasti completi spendendo davvero poco.

Approfondimento

Sono stati premiati come i giardini più belli d’Italia perché ospitano piante e fiori di tutto il mondo e si trovano in una località che unisce benessere a buon cibo