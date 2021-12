Con l’arrivo di dicembre si avvicina anche il momento di dedicarsi alla potatura invernale. Un’attività importantissima per lo sviluppo della pianta, che va fatta necessariamente quando questa è in uno stato dormiente.

Di buona regola, infatti, bisognerebbe potare le piante agli inizi del periodo invernale, prima che cominci la fioritura per la nuova stagione. Bisogna, però, fare attenzione a quegli arbusti con fioritura primaverile: questi non vanno mai potati in inverno perché potremmo danneggiare i boccioli e rovinarne la stagione della fioritura. Ecco, allora, perché sono questi i giorni perfetti per preparare un giardino spettacolare grazie alla potatura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

3 piante da potare sicuramente a dicembre

Ad esempio, delle piante da potare a dicembre potrebbero essere le drupacee: ovvero alberi da frutto come il melo, il pero, il mandorlo o il melograno. Tutte queste piante riescono a sopportare una potatura invernale, che bisognerà eseguire mediante lo svecchiamento dei rami. Dovremo, quindi, completare il più rapidamente possibile la struttura scheletrica, regolandone l’altezza e lo spessore della chioma oltre che l’angolo di inserzione delle bacche.

Un’altra pianta potrebbe poi essere la Buddleia; nota anche come cespuglio di farfalle, è un arbusto folto e rigoglioso riconoscibile dalla sua inflorescenza conica di color porpora. Questo arbusto spettacolare necessita, però, di una potatura piuttosto drastica in inverno. Dovremmo allora tagliarne i rami fragili e sottili per irrobustirne per bene la parte centrale, permettendole così di sbocciare rigogliosa con l’arrivo del caldo.

Oppure ancora il Plumbago Capensis, detto anche gelsomino azzurro, è un bellissimo arbusto che può raggiungere fino ai 2 m di altezza. Grazie ai suoi rami molto sottili, si distingue per la sua fioritura di colore azzurro intenso che sboccia da maggio fino ad ottobre. Bisognerebbe fare la potatura di questo arbusto in inverno, controllando così la crescita e l’eccessiva estensione.

Sono questi i giorni perfetti per preparare un giardino spettacolare grazie alla potatura

Tra le piante più famose che necessitano di potatura dell’interno troviamo anche le rose, il mirto e le gardenie. Per quanto riguarda le rose si consiglia la potatura d’inverno, evitando sempre l’estate e l’inizio dell’autunno, poiché potremmo incoraggiare una crescita tardiva. Per il mirto, l’inverno sarà perfetto poiché spoglio e senza foglie, rendendo così possibile vedere facilmente tutti i vari rami. Infine, con le gardenie basterà potarle in inverno o all’inizio dell’estate in modo da anticipare la stagione della fioritura. Rimuovendo i rami sparuti e i fiori ormai appassiti, daremo alla pianta un aspetto più piacevole e le permetteremo di respirare durante la nuova fioritura.

Approfondimento

Mai buttare le foglie secche del giardino perché hanno questi 3 fantastici usi casalinghi