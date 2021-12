Cosa avranno in serbo per noi le stelle questa settimana? E nell’ultimo mese del 2021? Qualcosa per fortuna già la sappiamo e al momento sembra che un segno dello zodiaco nello specifico avrà il suo momento romantico. Ma altro che a Natale o Capodanno, per questo segno zodiacale il periodo romantico continua anche nell’Immacolata.

Nella prima settimana di dicembre c’è stato un segno zodiacale che si è contraddistinto in campo amoroso. Sembra proprio che sia partito il suo periodo romantico e sembra continuare assolutamente anche in questa settimana.

La settimana dell’Immacolata

Dicembre è un mese di grandi festeggiamenti. L’8 di dicembre, infatti, si festeggia l’Immacolata e, se viviamo a Milano, il 7 si festeggia Sant’Ambrogio, quindi due giorni di grandi festeggiamenti. Mercoledì si festeggerà l’Immacolata Concezione, dogma della religione cattolica, proclamato da Papa Pio IX l’8 dicembre del 1854. Il dogma riguarda il peccato originale: infatti per la Chiesa cattolica l’essere umano nasce con il peccato originale e solo Maria ne fu esente sin dal primo istante del suo concepimento.

Altro che a Natale o Capodanno, per questo segno zodiacale il periodo romantico continua anche nell’Immacolata

Solitamente il giorno 8 dicembre si passa in famiglia e la tradizione vuole l’albero di Natale. Un giorno in cui tutta la famiglia riunita fa l’albero e condivide dei momenti di gioia. A pranzo possiamo fare una bella carbonara come primo piatto. Quello che è assolutamente importante è evitare di cuocere l’uovo. E allora ecco come creare perfettamente la crema per la carbonara ed evitare così la brutta frittatina.

La sera però possiamo passarla con chi vogliamo. È un po’ come il detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. E perché non passarla accoccolati sul divano a guardare un bel film assieme al proprio partner. Qui tutti i film di Natale disponibili su Netflix da guardare in compagnia.

Il Capricorno vede un dicembre romantico

E quindi il segno del Capricorno vedrà un vera esplosione di romanticismo in questa settimana. La vita di coppia acquisterà una vena più calda, l’amore governerà i cuori e la voglia di stare insieme sarà tanta.

In alcuni casi potremo notare anche dei grandi passi in avanti per la relazione. Magari si inizia a parlare di convivenza? Di un matrimonio? Di un bambino? Chissà, magari si tratta solo di passare il Natale insieme e non separati. Quelli che possono sembrare piccoli passi, spesso sono proprio quelli più grandi e significativi.

Approfondimento

Non Acquario, Toro o Gemelli, ma per il 2022 il vero segno fortunato sarà questo