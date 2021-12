Il pranzo di Natale è l’occasione per riunirsi e ritrovare vecchie conoscenze smarrite. Possiamo finalmente riabbracciare parenti che non vedevamo da una vita e stringerci insieme attorno a una deliziosa tavola imbandita.

Nonostante ciò, non sempre si hanno idee chiare su cosa cucinare per l’occasione. Essere originali senza complicarsi la vita non è facile, ma basta seguire le giuste ricette.

Chi ha voglia di un primo piatto facile e gustoso potrebbe essere tentato da queste crespelle alternative alla solita pasta al forno o lasagne.

Oltre a queste, ci vorrebbe proprio qualche antipasto natalizio facile e veloce che sappia inaugurare la grande festa nel migliore dei modi. Cosa meglio di un prelibato panettone gastronomico può riuscire nell’intento?

Ecco le idee semplici e golose per farcire il panettone gastronomico e stupire tutti con gusto a Natale

Ci sono tanti modi per farcire il panettone gastronomico e renderlo una vera e propria opera d’arte. Per esempio, chi ama i salumi potrebbe optare per una farcitura con prosciutto cotto e stracchino, bresaola e philadelphia o il classico speck e brie.

Chi ha gusti più raffinati e predilige il pesce potrebbe provare con un ripieno di salmone e philadelphia, acciughe e burro o gamberetti in salsa rosa. Un’altra ottima soluzione potrebbe essere quella di utilizzare una cremosa mousse di tonno o salmone.

Infine, c’è chi non vuole né carne né pesce, ma preferisce altri ingredienti. Per i vegetariani consigliamo una deliziosa farcitura con mascarpone e pistacchi, gorgonzola e noci o un saporito paté di carciofi, melanzane o funghi.

La preparazione in pochi passi

Dunque, ecco le idee semplici e golose per farcire il panettone gastronomico e stupire tutti con gusto a Natale. Ora che abbiamo gli ingredienti, dobbiamo sapere come prepararlo.

Il tutto è molto semplice e si realizza in meno di 10 minuti. Partiamo tagliando in fette orizzontali di pochi centimetri il panettone.

Procuriamoci un contenitore come una ciotola in cui lavorare gli ingredienti che ci servono. Una volta che avremo amalgamato tutto per bene, iniziamo a riempire il panettone.

Farciamo le fette una alla volta chiudendole a mo’ di tramezzino. Assicuriamoci che siano in numero pari, per evitare problemi nell’estrarle. Ricordiamoci di lasciare vuoti la base e il coperchio.

Poco alla volta sistemiamo un tramezzino sopra l’altro, fino ad arrivare in cima. Fatto questo non ci resta che affettare in spicchi il panettone e sistemare la fetta finale che chiuderà il tutto. Ed ecco il nostro squisito antipasto che conquisterà la tavola e il palato.