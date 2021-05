Mettere al sicuro i risparmi e farli fruttare nel tempo sono gli obiettivi che accomunano moltissimi clienti degli istituti bancari. Ma negli ultimi tempi le modalità di pagamento e le operazioni agli sportelli stanno subendo cambiamenti radicali. Secondo i più recenti orientamenti numerosi istituti di credito stanno spingendo la clientela ad utilizzare i servizi online senza recarsi agli sportelli.

Alcune banche hanno intenzione di disporre la chiusura non solo di molte filiali, ma anche di sportelli e casse automatiche. Ciò potrà creare disagio e disservizio e difatti saranno questi gli sfortunati titolari di conto corrente che spenderanno più soldi per prelevare contanti dal bancomat. Da più parti si ventila l’ipotesi di un aumento delle commissioni bancarie per chi effettua operazioni presso un altro istituto bancario. E pur tuttavia ecco la soluzione più economica che senza togliere i soldi dal conto corrente fa risparmiare sui costi in banca.

Quel che occorre e che in molti risparmiatori spesso non si ritrova è proprio la volontà di sradicare alcune vecchie abitudini. E per alcuni versi gli istituti di credito traggono vantaggi finanziari dai clienti storici e abitudinari. Su di essi infatti molto spesso gravano delle voci di spesa che si potrebbero eliminare del tutto con poche e semplici mosse. Secondo i nostri consulenti infatti ecco la soluzione più economica che senza togliere i soldi dal conto corrente fa risparmiare sui costi in banca. Al cliente si richiede unicamente di cambiare modalità di relazione con la banca e di rinunciare a servizi a pagamento che spesso non utilizza.

La scelta vincente per moltissimi risparmiatori che non hanno difficoltà ad usare computer o cellulare presuppone l’apertura di un conto corrente online. Attraverso l’utilizzo di piattaforme web e specifiche app, il cliente delle banche online può gestire i risparmi senza prendere appuntamenti con gli impiegati allo sportello. Inoltre si reca presso la sede fisica dell’istituto bancario solo per le ordinarie operazioni di prelievo, versamento di contanti o per incassare un assegno.

L’apertura di un conto corrente online garantisce un evidente vantaggio economico a seconda delle particolari esigenze di utilizzo del titolare. Spesso le banche offrono alla clientela un canone a zero spese per il primo anno, bonifici e prelievi illimitati nell’area euro e carta di credito e di debito gratuite. Particolarmente vantaggiose sono le condizioni che gli istituti garantiscono ai giovani clienti che peraltro sono i più propensi a gestire l’operatività dalle piattaforme web. Molti risparmiatori non riescono a rinunciare al rapporto diretto con gli impiegati bancari anche perché temono che la gestione online dei risparmi sia poco sicura. In realtà, il conto corrente online offre identiche garanzie al cliente perché ogni banca, online o tradizionale, deve aderire al FIDT. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi opera sotto il controllo della Banca d’Italia e interviene a garantire le somme di denaro del cliente.

