Essere genitori è difficile. Ci sono aspetti che rendono la genitorialità molto impegnativa e questo nonostante le conoscenze di esperti a disposizione, i prodotti di consumo, le opzioni scolastiche e le attività extrascolastiche. Per essere genitori ci vuole tanto, tantissimo tempo. È un lavoro h24, senza pause e senza ferie, che richiede molta energia fisica e grande impegno psicologico. I misteri della genitorialità, le sue difficoltà, possono essere risolti solo nel momento dello stress da interazione genitore-figlio. Come possiamo alleggerire questa tensione? Qual è il segreto per essere una famiglia felice quando si hanno bambini piccoli che annulla lo stress da genitorialità?

La routine quotidiana

Molte volte i genitori si trovano a gestire i cattivi comportamenti dei figli, improvvisi scoppi d’ira, piedi puntati per terra, senza sapere bene come evitare che simili situazioni si ripetano. Questi atteggiamenti sbagliati sono innescati principalmente dalla fame, dalla stanchezza e dalla sovrastimolazione. Lo sviluppo di una routine quotidiana aiuta i bambini a vivere più serenamente e i genitori a sentirsi organizzati e, quindi, a ridurre lo stress. Determinare i momenti del sonno e del pasto, per esempio, aiuterà i bambini a prepararsi emotivamente per il compito successivo.

Fa bene ai bambini

La routine è utile per i bambini per diversi motivi. Garantisce ai bambini un ambiente domestico organizzato che li aiuta a sentirsi al sicuro, protetti e accuditi. Aiuta i bambini a sviluppare il senso di responsabilità e alcune abilità di base come la gestione del tempo. La routine, ancora, permette ai bambini di acquisire abitudini sane, come lavarsi i denti, fare esercizio o lavarsi le mani prima di mangiare. La routine quotidiana aiuta a regolare i loro orologi biologici. Ad esempio, un rito della buonanotte aiuta il corpo dei bambini a “sapere” quando è ora di dormire e andare a letto senza fare storie. La routine è il piccolo grande segreto per una famiglia felice quando si hanno bambini piccoli che annulla lo stress da genitorialità.

Fa bene ai genitori

La routine richiede un certo sforzo per essere creata. Ma una volta impostata, ci sono molti vantaggi. Quando la giornata è ricca di impegni, la routine aiuta ad avere tutto sotto controllo e, se regolare e coerente, aiuta sentirsi dei bravi genitori. Riuscire a svolgere le attività quotidiane in modo più efficiente contribuisce a creare un equilibrio all’interno della famiglia che assicura felicità e benessere per tutti i suoi componenti. La routine soprattutto permette di avere più tempo libero per giocare, rilassarsi o essere creativi insieme ai propri figli.

Ecco, quindi, qual è il segreto per essere una famiglia felice quando si hanno bambini piccoli che annulla lo stress da genitorialità: la routine.