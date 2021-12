Quando si parla di prevenzione siamo tutti un po’ in allerta. La questione importantissima non andrebbe mai sottovalutata. Dovremmo fare tutte quante una serie di screening preventivi per evitare ogni problema nel corso degli anni. Screening significa, letteralmente, indagine su parti di popolazione a rischio di determinate malattie allo scopo di individuarne natura, incidenza e studiare la prevenzione. Per questo motivo, anche se facciamo parte della cosiddetta generazione dei millennial o baby boomer e non abbiamo fatto determinati tipi di controlli prima, sarebbe questo il momento giusto per iniziare.

Sono questi i 4 test di screening che ogni donna dovrebbe fare prima dei 30 anni

Tutte noi abbiamo familiarità con determinate tipologie di malattie. Familiarità non significa ereditarietà e, per questo, con una certa attenzione possiamo tenere sotto controllo tutta una serie di possibili problematiche. Sono questi i 4 test di screening che ogni donna dovrebbe fare prima dei 30 anni, ma anche superati i 40, 50 e oltre. Essere donne, soprattutto in questa era storica, per molti versi è facilitato da una medicina che, negli anni, ha sviluppato sempre più accorgimenti e test che possono tenerci monitorate. Vediamo insieme alcuni test importanti:

Pap test

Lo scopo di questo test è individuare tumori della cervice uterina o alterazioni del collo dell’utero. Con questo test sarà possibile, infatti, verificare l’assenza o attivarsi precocemente nel caso di presenza di problemi. Il test è molto semplice e si può fare dal nostro ginecologo di fiducia. L’esame si effettuerà con lo speculum, che non è altro che uno strumento per allargare le pareti uterine, che già di per sé sono elastiche e flessibili. In questo modo, senza nessun tipo di dolore, verranno prelevati delle secrezioni del collo e analizzate in laboratorio (esame citologico).

Mappatura dei nei

La mappatura dei nei è un test che serve per rilevare possibili anomalie sulla nostra pelle. Per esempio, se ci accorgiamo che qualche nostro neo ha cambiato forma o colore è importante farsi visitare subito. Il dermatologo con lo screening analizzerà delle immagini dei nostri nei, macroscopiche e dermoscopiche. Anche questa procedura è completamente priva di dolore. Si usa una telecamera con apposita lente che si poggia su ogni nostro neo.

Visita senologica

La visita senologica ha lo scopo di escludere possibili malattie al seno. È una procedura indolore e viene fatta dal senologo. Il medico analizza il nostro seno manualmente e visivamente per verificare la presenza di noduli, secrezioni del capezzolo, infiammazioni o dolori delle mammelle. È consigliabile farla almeno una volta prima dei 40 anni e, al compimento, perlomeno una volta l’anno.

Valutazione del pavimento pelvico

Infine, la valutazione del pavimento pelvico permette di valutare la sua tonicità e il grado di rilassamento. Con questo test si possono conoscere eventuali fattori di rischio che dipendono dal nostro stile di vita, così da migliorarlo subito. Se il medico verifica situazioni in cui è necessario fare della prevenzione allora si procede con la rieducazione muscolare. Una serie di esercizi da fare con o senza il medico. I casi di rischio potrebbero essere pavimento ipotonico, ovvero che si contrae poco o con difficoltà, o ipertonico, estremamente contratto e di difficile rilassamento. Sarà ovviamente il dottore a dirci cosa fare, ma lo screening è indicato per le donne di tutte le età.