L’anno nuovo sta arrivando e non vediamo l’ora di festeggiarlo. Nonostante anche quest’anno le restrizioni per i contagi da Covid 19 terranno a freno l’allegria, non ci si può perdere d’animo. C’è chi ha deciso di passarlo con gli amici, organizzando una cena con i fiocchi. Chi, invece, si butterà nella mischia dei festeggiamenti cittadini con concerti e fuochi d’artificio.

A tal proposito, sono numerose le campagne di sensibilizzazione che invitano ad abbandonare i festeggiamenti rumorosi. Come sappiamo, botti e fuochi d’artificio possono essere pericolosi per noi e soprattutto per i nostri animali. Ecco perché tanti Comuni italiani da qualche anno promuovono l’utilizzo di dispositivi più sicuri ma altrettanto divertenti e scenografici.

Quindi, festeggiamo l’anno nuovo con 3 alternative ai botti di Capodanno per proteggere noi stessi e gli amici animali. Infatti, a volte non si pensa che gli scoppi dei petardi o dei fuochi d’artificio possono compromettere l’udito dei più piccoli e dei nostri amici a quattro zampe. Anche i fumi emessi sono molto inquinanti e possono provocare intossicazioni e irritazione delle vie aeree.

Oltre a queste controindicazioni, ogni anno si verificano incidenti con ripercussioni più o meno gravi. Un botto innescato male può portare via dita, arti e provocare ustioni e ferite di varia entità. Ecco perché trovare delle alternative più sicure potrebbe essere la giusta soluzione per festeggiare in allegria.

Tra i nuovi dispositivi pensati per celebrazioni pirotecniche alternative ci sono i fuochi d’artificio silenziosi. Pensati per proteggere l’ambiente, l’udito e gli animali, i fuochi silenziosi garantiscono effetti stupendi. Fontane, girandole, cascate di luce, sbruffi alti anche 50 metri e musica sincronizzata creano un tripudio di fascino. L’impatto ambientale è ridottissimo ma l’effetto è assicurato.

Per le celebrazioni casalinghe, invece, si propongono le immortali stelline scintillanti. Amate da grandi e piccini, sono il giusto compromesso per illuminare con gioia l’anno che viene. Oggi ne esistono di tantissime forme ed effetti. Sebbene siano sicure, ad ogni modo è sempre bene fare attenzione specialmente se usate dai bambini.

L’ultima proposta prende spunto dalle grandi illuminazioni utilizzate dalle città sui monumenti. È sempre più usuale vedere facciate di chiese, palazzi e altri monumenti illuminati con fasci di luci. La stessa cosa è possibile riprodurla in casa, con luci led che creano giochi personalizzati da proiettare su pareti esterne o in casa.

