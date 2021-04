Pochi lo sanno ma è proprio questo il momento più giusto per aggiungere il basilico nel sugo

Cucinare è un’arte. Non tutti amano infatti passare il tempo ai fornelli. Molti cucinano solo perché devono mangiare qualcosa quando tornano la sera a casa. È infatti più semplice mangiare pietanze già pronte che vanno solamente scongelate in pochi minuti. È più semplice prepararsi un panino al volo e portarselo al lavoro.

Anche un piatto di pasta se fatto senza attenzione può essere veloce e discreto. L’arte del cucinare però è tutta un’altra cosa. Quando amiamo stare ai fornelli per cucinare ricette da leccarsi i baffi per noi e per i nostri ospiti è importante impiegare cura e attenzione.

Gli errori più comuni

Sono tanti gli errori che facciamo in cucina, alcuni dei quali potrebbero essere dannosi per la nostra salute o danneggiare le pentole e le padelle.

Quando cuciniamo non dobbiamo avere fretta. Dobbiamo essere concentrati per riuscire nel nostro intento di cucinare qualcosa che ne vale davvero la pena.

Esistono molte ricette che sembrano semplicissime come, ad esempio, un piatto di pasta al sugo.

Ma è proprio sui piatti più semplici che spesso cadiamo. Quei piccoli errori a cui nessuno fa caso potrebbero rovinare una ricetta che poteva uscire fuori perfetta.

Vediamo ad esempio con questo articolo l’errore più diffuso quando cuciniamo il sugo.

Oppure in quest’altro articolo quanto il basilico deve crescere prima di essere colto per decorare le nostre ricette.

Infatti, ad esempio pochi lo sanno ma è proprio questo il momento più giusto per aggiungere il basilico al sugo.

Il momento giusto

Spesso e volentieri quando cuciniamo il sugo di pomodoro decidiamo di non aggiungere il basilico che invece dà un tocco in più al piatto.

Altre volte invece tendiamo a inserire qualche fogliolina durante la cottura del sugo. È proprio questo l’errore di cui stiamo parlando.

Il basilico per riuscire a dare il suo profumo e il suo sapore più buono va inserito a fine cottura a crudo.

Sarà infatti la nostra ciliegina sulla torta che renderà il nostro piatto di pasta quello che abbiamo sempre sognato.

Ecco, quindi, perché pochi lo sanno ma è proprio questo il momento più giusto per aggiungere il basilico al sugo.