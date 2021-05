A quanti di noi piace dilettarsi in cucina per esprimere tutta la propria vena artistica culinaria. E a quanti ancora piace sorprendere la famiglia e gli amici con dolci da capogiro, degni di un vero maestro pasticcere.

Tra i dolci più apprezzati e sfornati vi sono sicuramente le irrinunciabili torte, di ogni forma e tipo. Perché prendono il palato e danno soddisfazioni a chi le ha preparate col sudore della fronte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Capita a volte, però, che le porzioni siano veramente abbondanti, troppo, e di non riuscirle a finirle in un giorno. Per questo bisogna conservarle nel modo giusto, affinché non siano da buttare dopo poco.

Conservare una torta non è facile come sembra, perché ha molti “nemici” che la possono rovinare. Ma, grazie ad un piccolo trucchetto che la nostra Redazione ha deciso di offrire qui, dovremmo riuscire a mantenerle in ottimo stato.

Ecco allora perché è davvero inimmaginabile il motivo per cui si dovrebbero mettere delle fette di pane vicino alla torta avanzata.

Il più grande pericolo per la torta

Ciò da cui bisogna difendere in primis le nostre torte è l’umidità. Questo vale soprattutto per i dolci che abbiamo appena tolto dal forno. L’umidità può infatti farli deteriorare molto più in fretta del normale. Inoltre, permette lo sviluppo di batteri e altri microrganismi dannosi per la salute.

Cosa bisogna fare innanzitutto

Per contrastare l’umidità generata dalla cottura, si consiglia innanzitutto di aspettare che la torta appena sfornata si raffreddi per bene. Per fare più in fretta potremmo appoggiare il dolce sopra un panno di stoffa, un materiale assorbente. Servirà inoltre ad evitare che si formi la condensa quando la copriremo.

Il trucchetto inaspettato

Ma l’aiuto inatteso ci viene da un alimento tipico della tavola. È davvero inimmaginabile il motivo per cui si dovrebbero mettere delle fette di pane vicino alla torta avanzata.

Per essere certi che la torta non vada a male, basta prendere dalla dispensa qualche fetta di pane, come quello bianco per i toast, e posizionarlo davanti alle porzioni tagliate che abbiamo avanzato. Il pane dovrebbe assorbire l’umidità ammorbidendosi, evitando che il dolce si secchi e ammuffisca.