La mattina, appena svegli, può capitare di aver voglia di fare colazione con qualcosa di dolce e gustoso. Per alcuni la soluzione migliore potrebbe essere quindi quella di andare al bar, ma non per tutti è così.

La voglia di cambiarsi ed uscire presto da casa con questo freddo, infatti, può essere anche molto scoraggiante. Quindi un’altra soluzione potrebbe essere quella di preparare una colazione coi fiocchi in casa, magari organizzandosi la sera prima per non sporcare subito la cucina.

In questo articolo, quindi, sveleremo tutti i passaggi per realizzare un delizioso porridge al cucchiaio, che potrebbe far ingolosire chiunque.

Infatti, è davvero squisito questo dolce al cucchiaio pronto in 5 minuti che non ci farà rimpiangere il tiramisù

Per realizzare due porzioni di questo delizioso porridge avremo bisogno di:

100 grammi di fiocchi di avena;

mezzo litro di acqua;

1 bicchiere di latte di soia;

45 grammi di caffè (equivalente di una tazzina intera);

100 grammi di yogurt greco senza grassi;

2 tuorli;

20 grammi di zucchero di canna;

4 biscotti digestive.

Procedimento

Per prima cosa, tritiamo i fiocchi d’avena all’interno di un mixer. Dopo di che, in un pentolino, inseriamo l’acqua, il latte, mezza tazzina di caffè ed i fiocchi d’avena appena tritati.

Cuociamo a fiamma abbastanza vivace, avendo l’accortezza di mescolare gli ingredienti fin quando il composto non raggiungerà il bollore.

Una volta raggiunto, abbassiamo la fiamma e continuiamo a mescolare molto delicatamente per ottenere una consistenza cremosa.

A questo punto spegniamo la fiamma e continuiamo a mescolare fino a quando il composto non si raffredderà. Questo procedimento permetterà al porridge di non sviluppare quella crosticina superficiale che risulterebbe abbastanza fastidiosa.

Una volta pronto, accorpiamo il porridge insieme allo yogurt greco e versiamone una parte alla base di un bicchiere. In un’altra ciotola, mescoliamo insieme l’altra parte del caffè ed un cucchiaio di liquore (facoltativo) ed immergiamoci i biscotti digestive, come fossero dei savoiardi.

Quando saranno ben inzuppati creiamo uno strato di biscotti sopra al porridge e poi ricopriamoli con altro porridge. Ricopriamo quindi i due bicchieri con una pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigorifero per tutta la notte.

Il tocco finale

Quindi, sarà davvero squisito questo dolce al cucchiaio pronto in 5 minuti che non ci farà rimpiangere il tiramisù. La mattina dopo, prima di servire il porridge, in una ciotola mescoliamo 2 tuorli con lo zucchero.

Con l’aiuto di una frusta montiamo i tuorli a bagnomaria e quando il composto sarà spumoso versiamolo sul porridge. Ricopriamo infine la superficie con del cacao in polvere e siamo pronti per gustarlo anche a colazione.