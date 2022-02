Quando il titolo quotava in area 1,47 euro abbiamo pubblicato un report in cui prevedevano una performance rialzista di almeno il 40%. Il rialzo è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa con le quotazioni che si sono portate fino in area 3,4 euro.

Ricordiamo che questa eccezionale performance è stata alimentata anche dall’OPA da parte di La Villa che dopo, il successo dell’operazione, ha ripristinato il flottante minimo per mantenere le azioni EuKEdos sul MTA.

Tuttavia, dopo avere completato il previsto rialzo, adesso le azioni EuKedos devono lottare per non accelerare al ribasso. Dopo l’eccezionale settimana del 6 settembre, durante la quale il titolo ha guadagnato circa il 120%, infatti, è iniziata una fase discendente tuttora in corso.

Le cose, però, non sono messe così male per le azioni EuKedos. Da sette settimane, infatti, stanno combattendo con il supporto in area 1,645 euro. Fino a quando questo supporto reggerà alle pressioni ribassiste i tori potrebbero avere vita facile per prendere il sopravvento. In caso contrario, invece, il ribasso potrebbe continuare almeno fino in area 1,235 euro. Il vero obiettivo del ribasso, però, passa per area 0,57 euro (I obiettivo di prezzo).

Qualora si dovesse partire al rialzo, invece, le quotazioni potrebbero avere vita facile fino al raggiungimento del massimo storico in area 3,4 euro. L’eventuale rottura di questo livello, poi, aprirebbe nuovi spazi al rialzo da valutare solo a scenario conclamato.

La valutazione del titolo EuKedos

Dai fondamentali arrivano indicazioni concordanti nel ritenere il titolo fortemente sopravvalutato. Ad esempio per il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo è sopravvalutato di oltre il 100%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dai multipli di mercato.

Uno dei possibili punti deboli di EuKedos è quello legato alla sua posizione finanziaria. Sia l’indice di liquidità di lungo che di breve periodo, infatti, sono inferiori a 1 evidenziando una qualche criticità nella gestione del debito che, allo stato attuale, è pari al circa 380% del capitale.

Dopo avere completato il previsto rialzo, adesso le azioni EuKedos devono lottare per non accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni EuKedos (MIL:EUK) hanno chiuso la seduta del 1 febbraio in ribasso dello 0,60% rispetto alla seduta precedente a 1,66 euro.

Time frame settimanale