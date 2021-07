Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa in più occasioni ci siamo ritrovati a parlare di quali sono le monete più rare e ambite dai collezionisti.

Per gli appassionati di numismatica abbiamo ad esempio scritto che molti vogliono questi 50 centesimi di euro anche se sono rarissimi da trovare.

Ma ci siamo anche concentrati sulle monete appartenenti alla vecchia lira che ormai dal 2002 non è più in circolazione.

Molte persone, infatti hanno tenuto un ricordo con sé magari conservato nei vecchi salvadanai. Qualcosa da tramandare alle generazioni future e che oggi potrebbe però valere molto più di quanto ci si immagina.

Per questa ragione è giusto fare una panoramica fra le lire che sono più ricercate per il loro attuale valore. Ecco quindi che sono queste le 5 rare monete del vecchio conio che valgono una fortuna.

Le 10 lire del 1947

Cominciamo con una vera e propria rarità ovvero la moneta da 10 lire del 1947. Il suo valore si aggira attorno a 5.000 euro e ne sono stati emessi solo 12.000 pezzi.

Deve essere inoltre un Fior di Conio (FDC) ovvero praticamente appena uscita dalla zecca.

Cioè deve essere stata usata pochissimo e non aver quasi circolato. La si può riconoscere perché da un lato c’è un ramoscello d’ulivo e dall’altro lato un Pegaso alato.

L’altra moneta di grande valore appartenente al vecchio conio è la 500 lire del 1957 anche questa deve essere Fior di Conio.

Il suo valore è il più alto fra le 5 monete che stiamo descrivendo perché può arrivare a valere fino a 13.000 euro. Si riconosce per la riproduzione su di un lato della moneta delle tre caravelle.

Poi abbiamo la moneta da 1 lira del 1946 che può avere un valore fino a 2.000 euro sempre se è Fior di Conio.

Ci riferiamo a quelle che hanno la scritta “PROVA” incisa di cui ne sono state rilasciate solo 80. La si conosce anche come la lira con l’arancia per ciò che è raffigurato in suo lato.

Le 2 lire del 1946 e del 1953

Le ultime due sono le 2 lire del 1946 e del 1953. Se entrambe sono Fior di Conio possono valere fino a 1.500 euro.

Se non è così la prima scende a circa 1.000 euro mentre la seconda a 500 euro.

Per la moneta del 1946 questi valori sono riferibili anche qui solamente a quelle prodotte con la scritta “PROVA” perché ne sono state emesse solo pochi esemplari.