Molte volte facciamo scorta di una medesima verdura o frutta per approfittare di un’offerta. Altre volte ci troviamo con diverse cassette del medesimo ortaggio da mangiare, ad esempio se facciamo parte di un GAS, ovvero di un gruppo d’acquisto solidale.

Inoltre l’orto in questo periodo sta producendo moltissime zucchine che sarebbe un peccato gettare nell’immondizia.

4 modi straordinari per conservare le zucchine che l’orto produce numerose

Questi ortaggi possono essere conservati nel cassetto delle verdure del frigorifero. Se li mettiamo divisi per genere in un sacchetto gelo che bucheremo in più punti con uno spillo, si manterranno 10 giorni.

In alternativa possiamo prepararne dei bastoncini già pronti per un pinzimonio, lavati e centrifugati. Mettiamoli in piedi in barattoli di vetro per conserve ricoperti di acqua e con un goccio di succo di limone. Per 3 giorni avremo le nostre zucchine croccati e pronte all’uso. Il limone naturalmente ne impedirà l’appassimento.

Le zucchine si possono anche congelare ma prima vanno sottoposte a sbianchimento.

Lo sbianchimento in gergo tecnico significa sottoporle a rapido passaggio in acqua bollente.

Questi i passaggi: pulire, pelare e tagliare le zucchine. Occorre poi immergerle in acqua bollente per 3 minuti e scolarle. Mettiamole subito in acqua fredda con il ghiaccio e poi asciughiamole bene.

Riponiamole quindi in un sacchetto gelo in freezer. Nel congelatore possiamo conservarle anche sei mesi. Grazie allo sbianchimento avremo fermato il naturale deperimento.

Una marmellata gustosissima

Ebbene sì, anche dalle zucchine possiamo ricavare una meravigliosa marmellata.

Ecco gli ingredienti:

a) 1 kg di zucchine;

b) 500 grammi di zucchero;

c) succo di limone.

Il procedimento è molto rapido. Una volta mondate, pelate e tagliate a dadini le zucchine, le mettiamo in una pentola con lo zucchero e il succo di limone.

Le lasciamo macerare per ben 40 minuti. Nel frattempo avremo provveduto a sterilizzare i vasi e quando ancora caldo versiamo il composto. Chiudiamo.

Lasciamo a testa in giù fino al completo raffreddamento.

Ecco rivelati i 4 modi straordinari per conservare le zucchine che l’orto produce numerose, evitando inutili sprechi.

