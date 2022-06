Sono potenti portafortuna e attirano ricchezza e prosperità queste 2 erbe da portare in tasca invece che conservare in casa

Avere un aiuto dalla fortuna è un pensiero che potrebbe nascere anche se siamo poco superstiziosi. Quando abbiamo un impegno importante da cui dipende il nostro destino professionale, la scaramanzia comincia a giocare un ruolo particolare. Magari abbiamo lavorato tanto e non vogliamo che un singolo episodio rovini tutto. Eppure, basta così poco per mandare all’aria le nostre speranze. Anche se lo facciamo inconsciamente, diventiamo superstiziosi quando la posta si alza.

L’invidia delle persone, inoltre, potrebbe essere fonte di preoccupazioni. Qualcuno in ufficio potrebbe essere geloso di un’opportunità che ci viene data oppure di un lavoro ben riuscito che ci ha aperto qualche porta. Procurarsi un talismano è un’ottima idea. Ma di quale tipo?

Amuleti che ci accompagnano

Sono potenti portafortuna e attirano ricchezza e prosperità e nascondono numerose proprietà. Sono erbe legate a vibrazioni energetiche positive, tenerle nel portafoglio o in tasca potrebbe farci sentire protetti. Le erbe leniscono non solo il nostro corpo ma anche la nostra psiche, facendoci rilassare e calmando ansia e tensioni. In passato, venivano utilizzate per attirare la fortuna e respingere le invidie, proteggere i bambini appena nati, il focolare e il vincolo matrimoniale. Anche oggi, se ci portiamo dietro alcune di loro, potremmo riuscire ad affrontare i nostri impegni con la mente sgombra, come se ci sentissimo meno esposti.

I chiodi di garofano, per esempio, vengono spesso utilizzati nell’omeopatia per curare infiammazioni del cavo orale, sinusiti o diarrea. Il suo valore come erba sacra è riconosciuto da sempre, associata a protezione, guarigione e purificazione. Se vogliamo creare un amuleto per la casa, possiamo unire i chiodi di garofano a rosmarino, salvia e un pizzico di sale dentro un sacchettino legato con un nastro rosso. Questo sacchettino possiamo anche metterlo in auto o nella borsa o in una tasca, così da avere la fortuna sempre con noi ovunque andiamo.

Sono potenti portafortuna e attirano ricchezza e prosperità queste 2 erbe da portare in tasca invece che conservare in casa

Una pianta simile ai chiodi di garofano è il pimento. Si tratta di una pianta ricca di eugenolo che avrebbe molte proprietà sia digestive che carminative e sarebbe ottima per mal di pancia e mal di denti. Molti prodotti da bagno per uomo ne contengono il pimento. La bacca essiccata si utilizza in cucina per ottenere ottimi biscotti, ma come portafortuna è legata in particolar modo a denaro e prosperità. Il suo elemento è il fuoco, indispensabile negli affari, il suo Pianeta è Marte.

In casa può essere bruciato come incenso. Se lo uniamo ad altre erbe che abbiano le stesse caratteristiche, possiamo tenerle in tasca per essere più combattivi che mai.

