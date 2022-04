La stanchezza è una condizione spesso presente nella nostra vita e sicuramente la quantità di cibo che ingeriamo influisce sul nostro stato di forma.

Mangiare poco potrebbe farci sentire deboli mentre non è vero il contrario. Per sentirsi bene non è importante quanto mangiamo ma cosa mangiamo, la qualità degli alimenti è fondamentale.

Molti studi hanno cercato di approfondire i legami tra depressione e cibo e alcuni sono riusciti a individuare alimenti che potrebbero darci dei benefici nella nostra lotta contro ansie e paure.

Mangiare con qualità

Distribuire i pasti durante la giornata, un giusto apporto calorico, attività sportiva e scegliere alimenti di qualità potrebbero farci vincere la battaglia contro stanchezza, debolezza, depressione e ansia.

Ci sono 3 alimenti che sarebbero in grado di fare la differenza. Vediamo quali sono.

La frutta secca non lavorata è ricca di calorie e di antiossidanti. In quantità moderate durante gli spuntini è sempre consigliata per darci la carica giusta.

Lo yogurt bianco non è calorico ed è importante per il calcio, per gli effetti probiotici e perché aiuta la digestione.

I semi di zucca e di girasole sono ricchi di magnesio e sostituiscono al meglio snack zuccherati e calorici che sbilanciano l’equilibrio nutrizionale giornaliero.

Durante gli spuntini, poi, dovremmo consumare una tisana rinforzante se ci sentiamo fiacchi e siamo in riserva con le energie. La tisana all’arancia è ricca di vitamina C e può essere preparata facilmente versando il succo spremuto nell’acqua bollente e aggiungendo un cucchiaino di miele.

Ottime anche le tisane che possiamo preparare tenendo in infusione le radici del ginseng o i bastoncini di cannella. Una tazza al giorno di questi preparati sono in grado di integrare alla perfezione la nostra dieta.

Stanchezza, debolezza, depressione e ansia potrebbero essere contrastati da 3 alimenti che si sposano bene con queste tisane

Prenderci cura del nostro cervello deve essere sempre una priorità quando scegliamo la nostra dieta. Alcuni cibi risulterebbero particolarmente efficienti nella lotta alla depressione e agli stati d’ansia.

I cibi psicobiotici fermentati differenti dagli yogurt come il kefir sarebbero in grado di tenere sotto controllo gli effetti del cortisolo presente in eccesso nell’organismo. Inoltre, aumenterebbero la serotonina, cioè l’ormone del buonumore.

Anche il consumo di cioccolato fondente, dal 70% in su, può avere queste proprietà. Il triptofano presente nel cioccolato è un amminoacido precursore della serotonina e insieme alla teobromina ricarica l’energia del nostro organismo quando siamo in difficoltà.

Stesso discorso per l’avocado, che ultimamente sta ottenendo grande risalto e viene spesso inserito nelle diete che combattono gli stati depressivi e ansiosi. Ricco di vitamina E, risulterebbe un toccasana per le nostre cellule.

Accanto a questi cibi possiamo consumare, una volta al giorno, una tisana a base di passiflora, sambuca e menta. Ha un gusto delicato e stimola le endorfine del sistema nervoso, apportando elementi nutritivi e principi attivi che sono ideali per controllare stress e malumore.

