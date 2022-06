In tanti sono alla ricerca di un nuovo lavoro o di un lavoro part time per gestire le nuove spese crescenti. I rincari dell’ultimo periodo hanno costretto diverse famiglie a cercare un introito aggiuntivo. Soprattutto nei casi in cui in famiglia in precedenza si aveva a disposizione un solo stipendio.

Per riuscire ad incrementare il budget familiare si può accettare qualche lavoretto anche estivo per guadagnare qualcosa in più. Un lavoro a contratto determinato o part time che non tolga troppo tempo agli impegni familiari, ad esempio. Per fortuna, sono tante le aziende che offrono opportunità di lavoro, anche temporanee, per chi voglia arrotondare. Un esempio è la Coop che, in diverse regioni, sta cercando personale a tempo determinato con una paga non male. Oggi, però, parleremo di un’azienda in particolare che è alla ricerca di personale in tutta Italia. In base ai requisiti, sono diversi i profili ricercati che potrebbero fare al caso nostro.

Incredibili opportunità di lavoro con questa azienda italiana di elettronica sia in negozio che in sede anche senza esperienza

Unieuro, la catena di elettronica italiana, è alla ricerca di diverse figure da inserire nell’organico in tutta Italia.

L’azienda offre diverse possibilità per chi è alla ricerca di un lavoro anche part time, anche per i più giovani. Alcune delle offerte sono per dei tirocini come aiuto commesso, ma altre prevedono contratti a tempo determinato. Per chi sta cercando un lavoro, anche temporaneo, è un’ottima opportunità da non farsi sfuggire.

Posizioni aperte e candidature

Per consultare l’offerta completa basta collegarsi al sito ufficiale e accedere alla sezione Lavora con noi. Qui troveremo una lista suddivisa in due categorie principali, lavoro in negozio e lavoro in sede. Se per le posizioni in sede viene richiesta una laurea in alcuni ambiti specifici, non è lo stesso in negozio. Tra le offerte troviamo tirocini vari in diversi reparti e posizioni aperte come addetti alla vendita. Per alcune posizioni è richiesta esperienza nel campo del retail, ma per altre è opzionale. Tra i requisiti troviamo predisposizione all’accoglienza clienti e capacità di problem solving.

Le sedi sono sparse in tutta Italia, quindi è bene controllare la provincia che ci interessa. Ma ci sono opportunità di lavoro anche per le categorie protette (art. 1 L. 68/99), preferibilmente con un’esperienza pregressa nel retail. Se la posizione che cerchiamo non è tra quelle disponibili, si può sempre inviare un’autocandidatura. Basterà cliccare sull’icona dedicata a piè di pagina per inviare il proprio CV.

Quindi, queste sono solo alcune delle incredibili opportunità di lavoro con questa azienda italiana. Se siamo alla ricerca di un lavoro anche solo part time conviene sempre controllare le sezioni Lavora con noi. Ma anche la Gazzetta Ufficiale, perché potrebbero esserci dei concorsi a cui possiamo partecipare anche solo con il diploma.

