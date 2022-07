Cilindrici, a cornetto, croccanti e dolci, sono proprio loro: i peperoni. Questi sono tra le verdure più attese e amate dell’estate e il loro ritorno sulle nostre tavole solitamente è accompagnato da capriole nello stomaco.

In questa stagione, infatti, finalmente li troviamo freschi di coltivazione, proveniente principalmente dalla Puglia e dalla Campania. Quelli rossi e gialli sono considerati i più dolci, ideali da consumare arrostiti o in padella. Quelli verdi, invece, avrebbero un intenso retrogusto amarognolo, perfetto con la frittura. I peperoni, quindi, sono estremamente versatili, spopolano in questo periodo e sono facili da cucinare.

Per questi motivi potremmo essere alla ricerca di una preparazione che li abbia come protagonisti. Ad esempio, una ricetta per trasformarli in secondo piatto facile da digerire oppure un’altra per abbinarli a un contorno di patate. Quest’ultima la scopriremo proprio nell’articolo di oggi, preparando degli squisiti involtini di peperoni, gratinati e a prova di dieta.

Ingredienti

4 peperoni grossi, preferibilmente gialli o rossi;

150 grammi di pangrattato;

4 pomodori secchi non sott’olio;

un cucchiaio raso di capperi leggermente dissalati;

2 spicchi d’aglio;

prezzemolo fresco q.b.;

un cucchiaio di pinoli;

200-250 grammi di provolone, caciocavallo fresco o fontina;

olio extravergine di oliva q.b.;

origano in polvere essiccato q.b.

Sono perfetti con le patate questi peperoni al forno gratinati con un ripieno sorprendentemente filante e light

Iniziamo il procedimento disponendo i peperoni lavati all’interno di una teglia foderata con carta forno. Trasferiamoli in forno preriscaldato a 180°C, grill attivo, per 40 minuti facendoli arrostire.

Poi, chiudiamoli all’interno di un sacchetto di plastica per alimenti, attendiamo una mezz’oretta e spelliamoli, ripulendoli anche dei semi. A questo punto tagliamo ogni peperone a striscioline di circa 4-5 centimetri e disponiamole su un piatto foderato con carta assorbente.

Dopo, tagliamo a tocchetti il formaggio e prepariamo la nostra panatura. All’interno di un mixer frulliamo il pangrattato con i pomodori secchi, i capperi, l’aglio, il prezzemolo e pinoli.

Paniamo ogni strisciolina di peperone con questa panatura saporita, al centro mettiamo un pezzetto di formaggio e richiudiamo a formare un piccolo involtino. Man mano che li facciamo, trasferiamoli all’interno di una pirofila unta, disponendoli uno accanto all’altro.

Infine, completiamo con un giro d’olio, dell’origano e inforniamo a 180°C per 15 minuti o fino a renderli super dorati.

Quindi, sono perfetti con le patate questi peperoni al forno gratinati e trasformati in piccoli involtini ripieni, ricchi di gusto.

Lettura consigliata

Andrà a ruba questo facilissimo dolce estivo con le pesche anche mature, strepitoso per una colazione golosa e leggera