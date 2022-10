Trovare lavoro a 50 anni senza esperienza è una tragedia per molte persone. Le bollette della luce aumentate e le bollette del gas triplicate stanno mettendo in ginocchio molte piccole aziende e negozi. Che non riescono a fronteggiare questi rincari delle utenze domestiche e si trovano costrette a chiudere.

Così, purtroppo, molte persone si ritrovano senza un lavoro. E, al giorno d’oggi, trovare lavoro velocemente a Milano e non solo è davvero difficile. Soprattutto, trovare lavoro senza esperienza in Italia è ancora più complicato.

Trovare lavoro subito senza laurea potrebbe essere possibile con questo trucco

Potremmo essere molto bravi nella nostra professione ma, una volta rimasti a casa, non è automatico che si trovi qualcosa di simile. Obbligandoci a provare strade diverse, magari senza esperienza. A maggior ragione se avessimo già compiuto 40-50 anni o più.

Eppure, stabilito che trovare lavoro non è facile, non si può dire, però, che sia impossibile. Certo, bisogna sapere come cercarlo. Esiste, ad esempio, un trucco per trovare lavoro anche se si è senza esperienza. Da questo punto di vista, la tanto vituperata rete internet ci dà una mano.

Ecco come candidarsi per uno dei posti ricercati in tutta Italia da questa società

Infatti, ci basterà andare nelle pagine “lavora con noi” delle varie aziende per capire quali posizioni siano aperte. E candidarci, a patto di mandare un curriculum vitae degno di questo nome. Ad esempio, sono numerose le offerte di lavoro in questa società e faremmo bene a provare a candidarci.

Si tratta della catena MachaPokè e sul suo sito, nella sezione “Lavora con noi”, possiamo vedere quali posizione sono momentaneamente scoperte. Del resto, sulla sezione hanno una frase “Siamo sempre alla ricerca di persone di talento, creative e appassionate” che è un bel biglietto da visita.

Sono numerose le offerte di lavoro in questa società in tutta Italia

MachaPokè cerca, ad esempio, diversi Pokè Specialist. In particolare, su Milano, Torino, Assago (MI), Limbiate (MI), Affi (VR), Vignate (MI), Nichelino (TO), Settimo Torinese (TO). Così come a Chivasso (TO), Novi Ligure (AL), Bologna, Genova, Siena, Savona, Verona, Pescara, Riva del Garda (TN), Ascoli, Roma.

Non solo. A Novi Ligure (AL), Siena, Verona e Ascoli cercano un Assistant Manager. Così come sono numerosi i posti da Shift Leader messi a disposizione. Ad Assago (MI), Siena, Verona e Ascoli cercano, invece, degli Store Manager. E ci sono anche dei tirocini offerti in tante località. I posti vacanti, però, sono molti di più. Per candidarci dovremo inviare il nostro curriculum vitae.

