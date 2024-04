Sono monete da 2 euro ma ne valgono finanche 4.000 e sono ricercate dai collezionisti

Sai che esistono persone che collezionano monete rare e che sono disposte a comprarle anche a cifre molto elevate? Alcune monete, sia lire che euro, hanno infatti un grande valore. L’importante è che siano in eccellente stato di conservazione e quindi fior di conio, altrimenti i collezionisti potrebbero non essere disposti a comprarle. Parliamo di pezzi molto rari e che hanno avuto una tiratura limitatissima. Quindi, è piuttosto difficile, se non quasi impossibile, che qualcuno ne sia ad oggi in possesso. Tuttavia, nella fortunata ipotesi in cui ciò dovesse verificarsi, vediamo il valore di questa monete e come riconoscerle.

Sono monete da 2 euro ma ne valgono finanche 4.000

Agli occhi di tutti sono semplici monete dal valore di 2 euro. Eppure, hanno avuto una tiratura limitata e pertanto pochissime persone in tutto il Mondo le possiedono. Ciò le rende un vero e proprio pezzo di pregio per le collezioni dei numismatici, che potrebbero essere disposti ad acquistarle a cifre che in molti reputerebbero folli.

Una di queste è la moneta lituana dedicata alla Riserva della Biosfera di Žuvintas ed emessa nel 2021. Il suo valore attuale è di 2.300 euro. Spesso si tende a pensare che solo le monete antiche possano arrivare ad avere un valore così elevato, ma non è così. Infatti, l’importante è che abbiano avuto una tiratura estremamente limitata. A volte, invece, alcune monete assumono un grande valore perché frutto di errori di tipografia e pertanto a loro volta rarissime.

La più costosa in assoluto

La moneta da 2 euro più costosa ha un valore di 4.350 euro. Si tratta di un pezzo commemorativo realizzato nel 2007 per commemorare il 25° anniversario della scomparsa dell’amatissima Principessa Grace Kelly. È facilmente riconoscibile, in quanto vi è rappresentato il volto di profilo di quest’ultima.

Quelle che abbiamo citato sono monete da 2 euro ma ne valgono finanche 4.000. Chi ne è in possesso potrebbe valutare di rivenderle tramite piattaforme specializzate. Infatti, come abbiamo già accennato, lo stato di conservazione del pezzo è estremamente importante affinché abbia un elevato valore di mercato. Bisogna anche accertarsi che sia una moneta autentica, osservandone con attenzione i dettagli ed effettuando una verifica con un magnete. A volte, potrebbe essere necessario portarla presso un istituto bancario o da un esperto numismatico per far sì che effettui un esame approfondito volto ad accertarne la veridicità.

