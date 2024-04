Come è risaputo, Roma è una delle città più costose d’Italia. Anche se il primato tocca a Milano, è indubbio che pochissimi possano permettersi un affitto nella Capitale, specialmente se si considera che lo stipendio medio di un italiano ammonta a circa 1.600 euro. Infatti, un affitto a Roma costa anche 16,35 euro per metro quadrato al mese. Quindi, molti studenti o lavoratori optano per andare a vivere in città limitrofe. Quali sono le più convenienti? Scopriamolo a breve.

3 comuni limitrofi a Roma in cui l’affitto si paga poco

I comuni più economici sono indubbiamente Velletri, Guidonia Montecelio e Civitavecchia. Lì gli affitti sono notevolmente inferiori rispetto a quelli della Capitale. Infatti, ammontano rispettivamente a 7,8 euro al metro quadrato, 8,2 euro al metro quadrato e 8,4 euro al metro quadrato.

Come è facilmente possibile verificare, il prezzo è molto meno caro rispetto a quelli della Capitale, ma anche alla media del resto dell’Italia. Mediamente, fittarsi una casa nel Bel Paese costa circa 13 euro al metro quadrato ogni mese. Insomma, optare per andare a vivere in uno di questi 3 comuni limitrofi a Roma potrebbe essere molto conveniente. L’importante, ovviamente, è valutare il costo dei trasporti qualora ci si dovesse recare spesso a Roma per motivi di lavoro o studio.

Altri comuni in cui il canone è basso

Quelli che abbiamo citato sono certamente i comuni limitrofi a Roma più economici. Tuttavia, ce ne sono molti altri in cui il canone è al di sotto della media romana e italiana in generale. Qualche esempio? Tivoli, dove il canone è di 9,3 euro al metro quadrato in media. Altrimenti, ci sono anche Albano Laziale (9,8 euro al metro quadrato) e Monterotondo (9,9 euro al metro quadrato). O ancora, Marino (10,6 euro al metro quadrato) oppure Pomezia (11,4 euro al metro quadrato).

