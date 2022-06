Le tradizioni di popoli e culture diverse cambiano tra di loro. Ciò che in Cina o in India sembra portare fortuna non è detto che la porti anche in Occidente. In Italia poi non parliamone nemmeno, dato che abbiamo la fortuna di vivere in un Paese in cui in ogni Regione e forse in ogni provincia diversa c’è una tradizione unica. Per le piante il discorso è simile, e ci sono delle piante che portano fortuna in un Paese ma non nell’altro. Tuttavia, per tradizione popolare, in Italia ce ne sono alcune che portano fortuna un po’ in tutte le Regioni. Infatti, queste sono le piante e i fiori dell’estate che secondo la tradizione riescono a portarci molta fortuna.

Ginestra, genziana e ninfea

La prima è una pianta letteraria. Leopardi addirittura la vedeva come una metafora della virtù degli uomini. Infatti, la ginestra è una pianta resistentissima, che non si piega nemmeno di fronte alle più difficili e pericolose calamità naturali. Difatti, è la sola che cresce anche vicino ai crateri dei vulcani e per questa ed altre ragioni si pensa che riesca a portare fortuna e soldi.

La genziana invece è legata alla salute. Nessun parere medico lo suggerisce e parliamo unicamente di dicerie popolari. Infatti, queste dicono che chi possiede una genziana in casa possa godere di buona salute. Anche se non è vero, comunque, la genziana è una pianta davvero bella che merita il suo posto per arredare al meglio il salotto o la cucina.

Invece, la ninfea è un fiore che riesce sempre a sbocciare dall’acqua. Questa sua caratteristica è legata al simbolo della rinascita e cambiamento ed è ideale per chi trasloca in un nuovo appartamento.

Sono le piante e i fiori dell’estate, per avere molta fortuna e delle vacanze indimenticabili

Una pianta che davvero in tutte le culture popolari italiane porta fortuna è il biancospino. I suoi fiori sono davvero belli, dovremmo soltanto fare attenzione a dove scegliamo di metterla a casa in caso abbiamo dei bambini piccoli. In primavera invece siamo soliti arredare casa o il terrazzo con delle primule. Il primo fiore che fiorisce, anche in alta montagna, simboleggia il coraggio e la fortuna. Infine, il vischio è il simbolo d’amore. Parassita che troviamo nei nostri boschi, dovremmo sicuramente averne un pezzo a casa per vivere giornate più felici e magari vacanze indimenticabili.

Approfondimento

Trapiantiamo il peperone e il basilico ma non dimentichiamoci di seminare questi ortaggi a maggio nell’orto