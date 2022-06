L’estate sta arrivando ormai e porta con sé tante speranze e tanti desideri per nuovi progetti e inedite opportunità. Sono molte le persone che, sperando in una stagione all’insegna della fortuna, stanno controllando l’oroscopo sperando in un futuro roseo. In questo caso, quindi, dovremo semplicemente controllare cosa il futuro riserva per il nostro segno. Seguendo il transito di stelle e pianeti, infatti, potremmo capire cosa ci attende nelle prossime settimane. E, in particolar modo, se siamo tra i fortunati baciati dalla Dea Bendata, potremmo anche scoprire che ci sono grandi gioie all’orizzonte che ci aspettano.

Giugno e luglio saranno mesi d’oro per il Tasso dell’Oroscopo Celtico che dopo tante peripezie potrà tornare a gioire

Giugno si è presentato come un mese di grandi opportunità per diversi segni zodiacali. Soprattutto se ci si riferisce al famigerato e secolare oroscopo celtico, a cui molti fanno riferimento. Basti pensare, per esempio, al Salice, segno fortunatissimo nelle ultime settimane che sta sbocciando come mai prima di oggi. Affianco a lui, nella scalata verso la vetta, ritroviamo anche un altro segno davvero interessante. In questo caso, ci stiamo riferendo al Tasso, ossia a tutti coloro che sono nati dal 3 all’11 novembre. Stiamo parlando di persone che vivono la vita in modo fortemente spirituale e intuitivo. Dunque, ci stiamo confrontando con anime libere, determinate e desiderose di vivere ogni giorno al massimo delle loro capacità.

Settimane spumeggianti e un luglio da re per questo segno zodiacale che ha pianto troppe lacrime e avrà la sua svolta

Il Tasso nelle prossime settimane, e in particolare nell’ultima di giugno e durante le settimane di luglio, vivrà davvero delle esperienze incredibili. Parlando di persone che sono molto spirituali e che vivono cercando la loro interiorità, ci sarà una svolta davvero epocale. Infatti, un’illuminazione sui propri desideri riporterà il Tasso sulla giusta rotta. In questo modo, vedremo il segno in questione cambiare completamente atteggiamento, divenendo propositivo e allegro nei confronti della vita.

Inoltre, questa energia del tutto nuova e inaspettata si riverserà anche sui rapporti personali del Tasso stesso. E l’amore finalmente troverà spazio nella vita di questo segno che, negli ultimi mesi, ha dovuto affrontare degli ostacoli non da poco. Dunque, ci aspettiamo settimane spumeggianti e un luglio da re per il Tasso che finalmente, dopo innumerevoli sofferenze, potrà tornare a sorridere.

