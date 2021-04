Google Maps sta diventando molto più precisa nel fornirci indicazioni di intelligenza artificiale. Presto saranno disponibili nuovi strumenti per aiutare gli utenti a raggiungere le loro destinazioni preferite, con molti dettagli in più.

Ecco le novità che ci attendono già a partire da questa estate, le notizie sono raccolte da Noi del Team Tecnologia di ProiezionidiBorsa.

Si navigherà anche al chiuso

Presto avremo la possibilità di navigare meglio anche al chiuso con la stessa modalità live che è disponibile da tempo su Google Maps normale. Potremo navigare anche in centri commerciali e stazioni. Si partirà da alcune città americane, le più importanti sono Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle.

Nei prossimi mesi, però, questa funzione arriverà anche negli aeroporti di Zurigo e Tokio.

Aumentano le opzioni sui mezzi di trasporto

Sono incredibili le novità di Google Maps che ci semplificheranno la vita. Fra queste le novità sulla scelta dei mezzi di trasporto. Oltre ad auto, piedi, bicicletta e mezzi pubblici, a cui siamo abituati da tempo, ci saranno anche i taxi. Maps ci dirà come possiamo raggiungere una certa destinazione, per esempio, utilizzando il taxi Uber.

Su Maps sarà possibile visualizzare anche le previsioni del tempo. Potremmo conoscere le condizioni attuali di una certa località, ma anche la qualità dell’aria.

Questa informazione è molto importante per i milioni di persone che soffrono di allergie. Questa funzione sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti, in Australia e in India.

Un percorso meno impattante

Google Maps ci indicherà, inoltre, qual è il percorso a minor impatto ambientale in termini di emissione di anidride carbonica. Con un occhio sempre al tempo di percorrenza, però, che deve essere analogo.

Questa novità sarà lanciata quest’estate, inizialmente negli USA. Saranno evidenziate anche le zone a bassa emissione che l’utente potrà attraversare durante il suo viaggio. Questa funzione sarà lanciata anche in Europa in Paesi come la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi, Francia e Spagna.

La spesa “drive”

Infine, abbiamo un programma graditissimo che ci permetterà di recuperare la spesa al “drive”, un chiosco che i supermercati stanno predisponendo all’esterno. Chi acquista online, potrà condividere la sua posizione e il tempo di arrivo previsto col supermarket.

In tal modo potremo pagare e recuperare il sacchetto senza attese inutili e senza sprechi di tempo, direttamente dall’auto. La prima catena che sperimenterà questa funzione sarà la Fred Meyer in Oregon, Stati Uniti.