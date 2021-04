Una bella casa non è soltanto ordinata e splendente, ma anche profumata. Ci sono numerosi oli essenziali, brucia essenze, incensi che possiamo utilizzare per creare un ambiente zen.

Spesso nei supermercati si vendono dei profumatori o bastoncini che non hanno un buon odore. Soprattutto sono fatti con ingredienti chimici e non proprio buoni per la salute e per l’ambiente. Sappiamo bene quanto gli spray infatti abbiano un impatto nocivo sull’atmosfera e incrementino l’allargamento del buco dell’ozono.

Una buona soluzione naturale e a portata di mano sono i bastoncini di erbe e fiori. Non è mai stato così facile profumare l’ambiente di casa con gli smudge sticks.

Come creare i bastoncini profumati di erbe e fiori per profumare la casa

Un trend californiano un pò boho chic, è quello degli smudge sticks. Questi non sono nient’altro che un insieme di fiori ed erbe seccati e legati insieme fino a creare una forma cilindrica.

Sono poi accesi per sprigionare il loro fumo profumato nell’aria. A differenza dei brucia essenze gli smudge sticks emettono più fumo, quindi è bene aprire leggermente le finestre, anche se l’odore è molto buono.

Si raccolgono quindi delle erbe che amiamo, possono essere aromatiche come il rosmarino, la lavanda. Oppure possiamo anche prendere delle foglie di pino staccadone un piccolo rametto. Una volta raccolti, si legano insieme con dello spago e si accendono, facendoli bruciare piano piano in un’apposita ciotolina di metallo o terracotta.

Questa pratica è tipica delle civiltà dell’America del nord ed è tuttora seguita dagli americani moderni. Può essere considerata quindi una semplice pratica di purificazione dell’aria, come invece un vero e proprio rituale spirituale.

Quando si pulisce casa infatti, in qualche modo facciamo ordine e spazio anche nella nostra testa e spirito. Si prepara così un nuovo ambiente, che accolga il benessere, la serenità, la benevolenza e l’abbondanza.