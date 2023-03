Pasqua e viaggi: 3 posti indimenticabili da visitare senza spendere tanti soldi, 1 l’ha scelto anche Chiara Ferragni!

Pasqua è alle porte e chi ancora non sa dove andare non potrà farsi scappare questo posto favoloso scelto anche da Chiara Ferragni.

La Pasqua si sta avvicinando e con lei le vacanze e i meravigliosi ponti che ci aspettano ad aprile. Chi ancora non ha deciso dove andare avrà la possibilità di partire alla scoperta di luoghi davvero incredibili in coppia, da soli o accompagnati da un buon libro. Non è necessario, infatti, andare dall’altra parte del mondo per divertirsi. Anche in Italia e vicino all’ Europa sarà possibile scoprire posti fantastici tra natura e arte l’indimenticabile. Tra i posti più belli da visitare a Pasqua ce n’è anche uno scelto proprio dalla famosa influencer Chiara Ferragni. Stiamo parlando di Marrakech in Marocco, una vera perla impossibile da perdersi. Oltre a questa, tuttavia, si potrà andare alla scoperta di Marsiglia e Norcia, rispettivamente in Francia e in Italia. Ma ecco i dettagli di queste zone bellissime del Mondo.

Pasqua e viaggi: 3 posti indimenticabili da visitare

La perla del Marocco è Marrakech, una città che con il suo fascino è riuscita a conquistare persone di tutto il globo. Tra questi il famoso stilista Yves Saint Laurent, a Marrakech è possibile visitare un museo dedicato alle sue creazioni. La piazza principale da visitare è Jemaa el Fna, patrimonio dell’UNESCO dal 2001. Un vero e proprio palcoscenico dove si esibiscono ammaestratori di animali e commercianti. Una piazza mai uguale a se stessa, una vera sorpresa. Tra i luoghi più apprezzati di Marrakech, poi, possiamo trovare i Jardin Majorelle con i loro colori intensi e l’enorme varietà botanica. Perfetti per chi ama combinare natura e città. Proprio a Marrakech la nota influencer Chiara Ferragni ha trascorso alcuni giorni di marzo.

Norcia

Il secondo posto perfetto per essere visitato a Pasqua è Norcia, uno dei borghi più caratteristici d’Italia. Si trova in Umbria, precisamente in provincia di Perugia questo importante borgo secolare. Tra le attrazioni principali a Norcia troviamo Piazza San Benedetto ma anche la Basilica di San Benedetto e il Duomo di Santa Maria. La Piazza San Benedetto si trova nel pieno centro della città, facilmente riconoscibile dalla presenza della Statua di San Benedetto, patrono di Norcia. La Basilica e il Duomo si affacciano proprio sulla piazza e hanno una storia molto antica. La Basilica fu costruita al posto di un’antica basilica romana mentre il Duomo di Santa Maria Argentea fu costruito a metà del ‘500.

Marsiglia

Da ultima Marsiglia, città francese spesso sottovalutata ma che può regalare interessanti spunti. Tra le prime cose da non perdere in questa città c’è il quartiere di Porto Vecchio, luogo perfetto dove osservare i pescatori al lavoro. Bellissima, poi, la Cattedrale di Notre-Dame de la Garde facilmente riconoscibile per il suo colore bianco e dal suo stile romanico-bizantino. Da questa postazione, inoltre, sarà anche possibile godere di uno stupendo panorama sul mare e sulla città. Pasqua e viaggi: 3 posti indimenticabili da visitare proprio in questo periodo,