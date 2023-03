Come fare addormentare i bambini: ecco 3 racconti perfetti tra fiaba e horror che piaceranno molto

Fare dormire i bambini può trasformarsi in un vero incubo quando non si ha idea di come fare. Uno dei metodi più efficaci di sempre consiste nel leggere loro delle storie che li aiuteranno a prendere sonno. Tra queste ne troviamo tre particolarmente efficaci.

Chi ha dei figli sa bene quanto sia difficile convincerli a dormire. Quando calano le tenebre e i genitori ormai stanchi vorrebbero ritirarsi, i bambini saranno quasi sempre super attivi. Fin dal passato, un modo intelligente per spingerli al sonno è quello di leggere loro qualche fiaba. Vero che oggi si tende ad utilizzare moderni mezzi tecnologici come iPad o smartphone, ma è bene ricordare che si tratta di oggetti che tenderanno solamente ad eccitare il bambino. Da questo, ovviamente, non si trarrà alcun beneficio concreto se non ulteriori arrabbiature. Tra le fiabe più belle da leggere ai bambini per farli addormentare troviamo Coraline di Neil Gaiman, Pinocchio di Collodi e la classica Cappuccetto Rosso di Perrault.

Come fare addormentare i bambini: ecco 3 racconti perfetti

La prima storia di cui si tratterà è Coraline scritta da Neil Gaiman. Il titolo prende il nome dalla protagonista della storia horror. Il racconto ha inizio dal ritrovamento da parte della ragazzina di una porta che avrebbe dovuto essere murata. Dall’altra parte Coraline trova una signora uguale alla madre ma con dei bottoni sugli occhi. Al ritorno nel Mondo reale non trova più i genitori e da qui inizierà la sua avventura per ritrovarli.

Il lieto fine è d’obbligo dopo parecchie peripezie che la bambina dovrà affrontare per tornare alla sua vecchia vita. Una storia perfetta per i bambini più grandicelli che amano questo tipo di racconti. In caso di bambini più piccoli potrebbe turbarli.

Pinocchio

La seconda storia perfetta per fare dormire i bambini è il classico Pinocchio di Collodi. La storia del burattino di legno trasformato in bambino tra avventure e peripezie. Pinocchio è un ragazzino di legno un po’ ribelle che affronta i tipici problemi di un ragazzino normale. Tra amicizie sbagliate, la scuola, il gioco, il rapporto con il padre.

Un universo travagliato che porterà, alla fine, al lieto fine. Tra le immagini più interessanti legate a questo romanzo troviamo il naso del burattino che si allunga tutte le volte in cui dice una bugia. Una trama sicuramente profonda e ricca di significati che piace da sempre ai ragazzini e agli adulti di tutte le età.

Cappuccetto Rosso

Da ultima la classica storia di Cappuccetto Rosso dell’autore francese Perrault. La storia, riscritta e rimaneggiata nel corso degli anni, è da sempre tra le più apprezzate anche per la morale che contiene. La trama è iper conosciuta, la storia di una ragazzina che parte da casa per andare a far visita alla nonna e viene sbranata dal lupo cattivo.

La storia ufficiale di Perrault non ha un lieto fine, Cappuccetto cade vittima del lupo, mentre più felice il finale della storia rimaneggiata dai Fratelli Grimm. In questo caso l’astuzia della ragazzina e della nonna riesce ad avere la meglio sul lupo. Come fare addormentare i bambini: ecco 3 racconti perfetti anche per divertirli.