Sono aperte le selezioni per nuovi posti di lavoro presso questa grande azienda italiana 

Questi due anni sono stati molto particolari nel mondo del lavoro.

Molti, purtroppo, hanno perso il loro impiego, soprattutto se lavoravano nei settori maggiormente impattati dalle restrizioni. Altri, invece, hanno deciso di lasciare il proprio lavoro per sceglierne un altro che garantisse maggior benessere.

Ancora oggi prosegue questo momento tumultuoso e navigare questo mercato non è facile. Ci sono, però, alcune grandi aziende che offrono un buon numero di offerte e che permettono a chiunque abbia voglia e talento di mettersi alla prova. Oggi, in particolare, ci concentriamo su un’importante azienda pubblica, per la quale sono aperte le selezioni per nuovi posti destinati a vari profili.

Le posizioni ricercate

Sul sito ufficiale di Enel sono disponibili un buon numero di posizioni aperte. Enel è una delle più importanti aziende italiane e si occupa del settore energetico. Enel è ora quotata in borsa, ma il suo principale azionista è il Ministero delle finanze italiano. Si tratta, insomma, di un’azienda a controllo statale.

Tra le posizioni più interessanti, segnaliamo alcune posizioni aperte come project manager. Si tratta di figure che si occupano di monitorare i progetti in essere in Enel, dal punto di vista del budget e delle tempistiche. È aperta una posizione come project manager in ambito efficienza energetica degli edifici in Lombardia, dove è richiesta una laurea magistrale in ingegneria ed almeno 3 anni di esperienza. Sono inoltre necessarie conoscenze degli impianti di condizionamento, tecnici ed elettrici.

L’altra posizione da project manager è dedicata alla mobilità elettrica, in zone d’Italia non specificate. Per questo ruolo è necessario essere in possesso di una laurea in ingegneria gestionale o economia e una buona conoscenza di analisi di bilancio e mercati finanziari, oltre che avere già esperienza pregressa nella mansione.

Per entrambe le posizioni da project manager è necessaria la conoscenza della lingua inglese.

Sono aperte le selezioni per nuovi posti di lavoro presso questa grande azienda italiana

Sono inoltre disponibili una varietà di offerte legate al mondo informatico. Tra queste, segnaliamo le posizioni legate alla cyber sicurezza, per le quali sono ricercate figure in ambito Internet of Things e infrastrutture cloud.

Per entrambe le posizioni è necessario avere una laurea in informatica oppure ingegneria informatica o cyber sicurezza. È sufficiente essere in possesso della laurea triennale, ma bisogna avere almeno 3-5 anni di esperienza.

Per candidarsi si può mandare il curriculum sul sito ufficiale dell’azienda.

