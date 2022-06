La settimana è iniziata come da attese, ovvero con una fase di assestamento dopo il forte rialzo di venerdì scorso. Quindi, come da percorso campione settimanale, oggi a Wall Street i prezzi devono ripartire subito al rialzo.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 27 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

34.118

Nasdaq C.

12.985

S&P 500

4.308.

Procediamo per gradi.

Il Toro sembra voler scalpitare. Le conferme in questa settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 24 giugno.

I listini americani hanno chiuso la giornata di contrattazione del 27 giugno ai seguenti prezzi:

Dow Jones

31.438,41

Nasdaq C.

11.529,61

S&P 500

3.900,34.

Oggi a Wall Street i prezzi devono ripartire subito al rialzo per evitare nuovi sell off. Ecco cosa monitorare

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.166. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 31.145.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.974. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 11.245.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.715. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.839.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Long dall’apertura del 27 giugno.

Amazon: è da comprare ora?

Il titolo (NASDAQ:AMZN) ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 giugno al prezzo di 113,07 dollari, in ribasso del 2,92% rispetto alla seduta precedente.

La strategia di investimento dei nostri oscillatori automatici

La tendenza di lungo termine è ancora ribassista, ma si iniziano a notare degli oscillatori che continuano a girarsi al rialzo. Questo potrebbe significare che il bottom annuale e pluriennale si è formato nelle scorse settimane?

Non è ancora detto, perchè solo un ritorno stabile in chusura mensile sopra il livello di 128,99 potrebbe far ripartire i prezzi in modo duraturo.

Il consiglio, quindi, è di attendere sviluppi a bordo campo e di non comprare ancora il titolo in ottica buy and hold.

Lettura consigliata

Da domani i mercati dovrebbero ripartire al rialzo. Preoccupante un segnale contrario. I livelli da monitorare