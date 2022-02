Sono 5 i segni considerati tra i più brutti dello zodiaco, vediamo il perché e se tra questi c’è pure il nostro

La bellezza e la bruttezza sono qualità personali molto soggettive, perché dipende da come sono percepite da ognuno di noi.

Il termine “brutto” non è rivolto solo alle qualità fisiche, ma anche alla personalità di ciascun segno zodiacale.

Quando diciamo che un segno è brutto intendiamo dire che non ci piace chi è nato sotto quel determinato segno, perché ha delle caratteristiche caratteriali poco piacevoli.

In questo articolo scopriamo assieme quali sono i 5 i segni considerati tra i più brutti dello zodiaco e la relativa classifica. Lo scopo è di conoscere se apparteniamo ad un brutto segno oppure se lo è chi abbiamo appena conosciuto o intendiamo conoscere.

Al primo posto ci sono i Gemelli.

I Gemelli non piacciono a chi li conosce perché sono persone furbe ed egoiste, guardano soltanto ai loro interessi e si rivolgono al prossimo solo per trarne vantaggio.

Al secondo posto c’è la l’Ariete.

Gli Ariete sono considerati brutti principalmente per il loro carattere. A loro non importa di nessuno, pensano solo a se stessi ed a tramare qualcosa nei confronti di altri. Chi conosce gli Ariete nota spesso questo atteggiamento e ne prende le distanze.

Al terzo posto c’è lo Scorpione.

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione fanno parte della classifica, perché spesso pensano di essere persone uniche, carismatiche, determinate e importanti. Puntano solo su questo senza badare al loro aspetto fisico perché pensano sia poco rilevante.

Al quarto posto abbiamo il Toro.

I nati sotto questo segno non si interessano affatto del loro aspetto fisico, e di come si presentano nei confronti degli altri.

Questo accade nella quotidianità. Al contrario, si presentano estremamente eleganti ad una festa di compleanno, oppure ad un matrimonio.

Per il Toro sono altre le cose importanti piuttosto che badare al loro aspetto fisico.

Al quinto posto abbiamo il Cancro.

Generalmente i nati sotto questo segno sono malinconici e tristi, perché vivono solo di ricordi. Sono sempre di malumore e questo li porta a non curarsi neanche del loro aspetto fisico.