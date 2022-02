Si chiamano evergreen quei capi che è possibile indossare sempre, in qualunque occasione e senza mai sbagliare perché non passano di moda.

Un indumento evergreen è quello che rimane nell’armadio per anni senza stancare. Ma, soprattutto, si tratta di un vero e proprio investimento, perché sarà un gioco da ragazzi abbinarlo con tutto.

In questa categoria preziosa rientra certamente il cappotto, un indumento che tiene il corpo a riparo dal freddo e che sfila la figura. Sono probabilmente 2 quelli che potremmo definire evergreen. Il primo è il cappotto cammello, mentre il secondo è il White Coat, ovvero il cappotto bianco intramontabile, il soprabito perfetto per la fine dell’inverno e per buona parte della primavera.

Ecco qualche suo possibile abbinamento e alcuni esempi di modelli su cui investire subito.

Qualche buono motivo per cui averne uno in armadio

Con un po’ di fortuna, è possibile portarsi a casa un cappotto bianco in saldo a prezzi super convenienti.

Il White Coat è un po’ come una tela bianca, da colorare con il resto dell’outfit. Andrà bene abbinarlo con il nero, con il viola, con l’azzurro, con il marrone o con il rosso amaranto e via dicendo. Insomma, non è una novità che il bianco stia bene con tutto.

Semplicemente, il cappotto giusto per outfit sofisticati a ogni età è rigorosamente bianco e con queste caratteristiche. Deve trattarsi, innanzitutto, di un modello adatto al proprio fisico.

Il modello a uovo, ad esempio, è perfetto per addolcire forme e rotondità e per donne dal fisico androgino.

Quello a mantella, invece, andrà bene per le donne più alte e con il fisico longilineo o a rettangolo.

A uovo o a mantella, ecco il cappotto giusto per outfit sofisticati a ogni età da abbinare con tutto

Non è da sottovalutare l’abbinamento del cappotto bianco in un outfit total white. Anche scarpe e vestito potranno, infatti, essere bianche.

In alternativa, è fantastico l’abbinamento con outfit neri, specialmente per donne più adulte. Ma il tocco da modaiole è per chi lo abbina a 2colori popolarissimi del momento, ovvero outfit color castagna e giallo canarino.

Tra i possibili esempi, il cappotto a vestaglia del Brand About You, al prezzo di 125 euro oppure il modello di Zara a 129 euro. Per occasioni più particolari, il brand MaxMara ne propone uno con laccio alla vita al prezzo di 769 euro. Non mancano, poi, alternative più economiche, come quello di Mango a 149,99 euro con bottoni neri.

Dunque, poco importa che sia a uovo o a mantella, ecco il cappotto giusto per essere alla moda, quello bianco.

