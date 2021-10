Esistono dei rimedi fai-da-te, con dei prodotti naturali, che utilizziamo tutti i giorni in cucina per eliminare i parassiti dalle piante e renderle belle e rigogliose. Il loro utilizzo permette di evitare l’acquisto di prodotti chimici dannosi e nocivi alla nostra salute e all’ambiente che ci circonda. Uno tra questi è l’olio di oliva, presente in tutte le cucine e che, combinato ad altri ingredienti, può in alcuni casi rivelarsi un utile antiparassitario. Scopriamo come.

Sono 3 i modi per usare l’olio di oliva come antiparassitario contro la muffa e per eliminare gli insetti molesti delle piante

Il primo suggerimento prevede l’uso del sapone di Marsiglia e olio di oliva.

Ingredienti

a) 1 bicchiere di olio di oliva;

b) 100 grammi di sapone di Marsiglia;

c) 1 litro d’acqua.

Procedimento

Versare gli ingredienti in una pentola e portare ad ebollizione. Girare in continuazione in modo da realizzare una miscela omogenea.

Dopodiché togliere dal fuoco lasciare raffreddare, e versare un cucchiaio della soluzione ottenuta in un litro di acqua.

Mettere in un contenitore spray e spruzzare ogni tre giorni la soluzione, sia sulle foglie che sui gambi delle piante infestate.

Il secondo suggerimento prevede l’uso dell’olio di oliva e del bicarbonato

Il bicarbonato è un ottimo antiparassitario, infatti riesce a sconfiggere molti parassiti delle piante. È naturale, non nocivo e può essere usato anche per la prevenzione. Vediamo come fare.

Ingredienti

a) 3 cucchiai di olio di oliva;

b) 5 grammi di bicarbonato;

c) Acqua q.b.

Procedimento

Mescolare il bicarbonato e l’olio di oliva, versarli in una tazza piena d’acqua e girare. Mettere la soluzione ottenuta in un contenitore provvisto di spruzzino.

Spruzzare sulle piante interessate evitando di bagnare i fiori e i frutti. Ripetere l’operazione ogni venti giorni.

Sono 3 i modi per usare l’olio di oliva come antiparassitario contro la muffa e per eliminare gli insetti molesti delle piante. Vediamo l’ultimo.

Il terzo suggerimento prevede l’utilizzo del sapone di Castiglia, pepe, aglio e menta.

Il sapone di Castiglia è prodotto dalla lisciva di olio di oliva e cenere. È il primo sapone bianco e solido, creato e utilizzato da più di mille anni ed ha origini spagnole.

Oggi è usato come prodotto per pulire la casa, per il bucato e per la bellezza del corpo e del viso.

Vediamo come poterlo utilizzare contro gli afidi e le cocciniglie delle piante.

Ingredienti

a) 1 cucchiaio di sapone di Castiglia;

b) qualche foglia di menta piperita;

c) 1 pizzico di pepe e aglio in polvere.

Procedimento

Versare dell’acqua in un contenitore provvisto di spruzzino, inserire all’interno tutti gli ingredienti sopra elencati. Spruzzare sulle piante.