Quelle Campari non sono sicuramente azioni ad alto dividendo e forte potenzialità di crescita, ma nel corso degli anni hanno sempre assicurato ai propri investitori ottimi guadagni. Da quando sono state quotate a Piazza Affari, infatti, nel lungo periodo hanno sempre offerto un buon ritorno.

Ad esempio, se un investitore avesse comprato e tenuto per 10 anni azioni Campari avrebbe avuto un rendimento positivo con probabilità dl 100%. Inoltre, il rendimento medio annuo sarebbe stato del 32%. La massima perdita nell’arco dei 10 anni, invece, sarebbe stata di poco superiore al 50%. Anche un investimento di 5 anni avrebbe avuto un rendimento positivo con probabilità dl 100%. In questo caso il rendimento medio annuo sarebbe stato del 22% circa. A 3 anni, invece, la probabilità scende al 91%.

Come Campari a Piazza Affari ci sono poche altre società con questo track record quali ad esempio De Longhi, Recordati e poche altre. Ecco, quindi, delle soluzioni per fare trading vincente con i propri soldi. Un trading di lungo periodo, ma comunque molto remunerativo

Azioni che non pagano dividendi ma sono da comprare

Sicuramente il dividendo non è uno dei principali motivi per il quale comprare azioni Campari. Storicamente, infatti, il titolo Campari ha sempre distribuito un dividendo il cui rendimento negli ultimi cinque anni è sempre stato inferiore all’1%. Tutto questo nonostante il pay-out si aggiri intorno al 20% con ampi margini, quindi, per un aumento dello stesso. La società, però, ha preferito concentrare le risorse sull’espansione per acquisizione. Una politica che ha portato il gruppo Campari tra i leader a livello mondiale.

Soluzioni per fare trading vincente con i propri soldi

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 9 settembre a quota 9,554 euro, in rialzo del 3,40% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista (linea continua) e gli obiettivi più probabili sono quelli indicati in figura dalla linea rossa. La settimana appena conclusa, però, anche se non ha portato a una svolta rialzista, potrebbe avere dato un interessante indizio rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura è stata molto distante dai minimi e in prossimità dei massimi. Una chiusura settimanale superiore a 9,969 euro potrebbe segnare la conferma dello scenario rialzista indicato in figura dalla linea tratteggiata. In questo caso il titolo potrebbe andare ad aggiornare i massimi storici portandosi in area 35 euro.

Lettura consigliata

Per il Ftse Mib Future il minimo potrebbe essere stato segnato