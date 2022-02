Se facessimo una lista di tutte le spese che sosteniamo per la casa, verrebbe fuori un numero impressionante di cose. Anche il prezzo complessivo sarebbe molto elevato.

Tuttavia, da alcune spese non si sfugge. Bisogna che la nostra abitazione sia sempre pulita e in ordine e tutto questo costa in termini di prodotti, di strumenti e di elettricità da utilizzare.

Per fortuna, però, c’è qualche modo per ridurre le spese, producendo in casa, ad esempio, alcuni detergenti davvero molto efficaci. Oggi ne conosciamo uno che va bene per la lavatrice e che richiede pochissimi ingredienti. Vedremo, appunto, come fare a produrlo in casa. Ci bastano infatti solo tre ingredienti per un detergente casalingo ottimo e soprattutto poco costoso.

I semplici ingredienti per risparmiare molto

Se calcoliamo quanto spesso facciamo la lavatrice e quanto detergente usiamo ogni volta, potremmo spaventarci. Soprattutto se abbiamo una famiglia numerosa, infatti, la lavatrice rischia di essere una voce di spesa molto importante, non solo per l’elettricità ma appunto anche per i prodotti utilizzati. Inoltre, se siamo persone che tengono all’ambiente, sappiamo che i prodotti industriali hanno un impatto maggiore sul nostro pianeta e non sono molto ecologici.

La soluzione, quindi, per risparmiare ed essere più sostenibile per l’ambiente è di produrre il proprio detersivo in polvere, che possa pulire e igienizzare tanto quanto i prodotti più blasonati. Scopriamo quindi come possiamo fare.

Solo tre ingredienti per un detergente casalingo che ci farà risparmiare tanti soldi sulla lavatrice

Il procedimento è davvero rapido e molto semplice.

Prendiamo una bacinella e rovesciamoci dentro 30 grammi di bicarbonato di sodio. Poi aggiungiamo 30 grammi di cristalli di soda, un prodotto che si trova facilmente nei supermercati più forniti e in negozi specializzati per la casa. A volte viene conosciuto come “carbonato di sodio in cristalli”. È un prodotto che costa poco ed è molto ecologico.

Ora prendiamo del sapone di Marsiglia e grattugiamo 30 grammi anche di quello insieme alle due polveri. Mescoliamo bene e il nostro detergente in polvere è pronto.

Se, poi, vogliamo aggiungere un po’ di profumo, prendiamo il nostro olio essenziale preferito e aggiungiamo 20 gocce. Trasferiamo tutto in un barattolo e chiudiamo bene. Questo detergente dovrebbe durare almeno 25 lavaggi.

Se poi vogliamo sperimentare con i profumi, diminuiamo le dosi, ma sempre mantenendo le proporzioni e produciamo più detergenti casalinghi usando sempre oli essenziali diversi.

In questo modo avremo tanti prodotti diversi, ciascuno con la sua fragranza e ogni volta useremo quello che preferiamo sul momento.

Approfondimento

Per evitare che il calcare possa rompere la lavatrice basta 1 solo prodotto ecologico per pulirla ed eliminare i cattivi odori