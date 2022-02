Ecco 3 consigli brillanti per pulire e igienizzare perfettamente il divano sfoderabile, in tessuto o in pelle, e proteggere la propria salute

Passiamo tutti diverso tempo sul divano, chi più e chi meno.

Forse non esiste sensazione più confortevole di ritornare a casa propria e tuffarsi sul sofà, a prendersi il proprio meritato riposo.

I luoghi su cui ci rilassiamo, come il divano o il materasso, possono accumulare parecchia polvere, nociva per la nostra respirazione. Per questo motivo è importante pulirli sempre accuratamente.

Se per il materasso abbiamo visto che è questa la soluzione geniale per rimuovere acari, macchie e sporco, per il divano il discorso cambia.

I divani sono tutti morbidi, ma possono essere rivestiti con diversi materiali. I più diffusi sono sicuramente quelli in tessuto sfoderabile e quelli in pelle. Oggi sveleremo 3 trucchetti semplicissimi ma davvero molto utili ed efficaci per pulire al meglio questo importantissimo complemento d’arredo.

Importante per la nostra salute

Ricordiamo, infatti, che tenere il proprio divano pulito non è solo una questione estetica, ma soprattutto di salute. Procedere regolarmente alla pulizia della nostra casa, significa vivere in un ambiente più libero da acari, germi e batteri, molto nocivi per la salute. Iniziamo subito.

Il primo consiglio utile per pulire i divani in tessuto

Questa prima tipologia è, probabilmente, la più diffusa in assoluto. Molti di noi, probabilmente, hanno in casa questo tipo di divano, morbido e rivestito in microfibra o in tessuto più delicato.

Tra tutti i divani esistenti, questo è quello più facile da pulire in assoluto.

Innanzitutto, dovremo passare l’aspirapolvere su tutti i lati, per rimuovere eventuali residui di sporco, briciole o altro.

Poi dovremo sfoderare tutti gli elementi del divano, compresi i cuscini. Se saranno presenti degli aloni o delle macchie, dovremo trattare queste parti con uno smacchiatore specifico.

Dopo aver fatto questo passaggio, potremo inserire i tessuti in lavatrice, ad una temperatura bassa. La maggior parte di questi materiali, infatti, può essere lavata a 30°, lavaggio a mano. Nel caso in cui, invece, il tessuto fosse più delicato, come lana, velluto o seta, sarà meglio affidare il compito ad una lavanderia specializzata.

Ecco 3 consigli brillanti per pulire e igienizzare perfettamente il divano sfoderabile, in tessuto o in pelle, e proteggere la propria salute

Per i rivestimenti più duri, come la pelle, il discorso cambia.

Sui divani in pelle dovremo, innanzitutto, passare un panno cattura polvere elettrostatico. In questo modo, elimineremo lo sporco più evidente.

Il secondo passaggio sarà ben diverso dal precedente caso. Questa volta, infatti, dovremo prendere un batuffolo di ovatta, su cui spruzzeremo qualche goccia di latte detergente delicato, come quello che si usa per il viso.

Facciamo attenzione a non utilizzare troppo prodotto, o soluzioni con profumi, altrimenti rischieremo di rovinare il materiale.

Noteremo, sin dalla prima passata, che il divano sarà più lucido e uniforme. Facciamo attenzione a non esercitare troppa pressione durante la pulizia, altrimenti rischieremo di rovinare la pelle.

Ecco, dunque, 3 consigli brillanti per avere sempre un divano pulito, su cui rilassarci comodamente e senza pensieri.