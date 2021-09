Ecco perché se abbiamo un iPhone dobbiamo assolutamente aggiornarlo in questi giorni e come fare

La multinazionale Apple ha appena lanciato un nuovissimo aggiornamento del sistema.

Stiamo parlando di iOS, il sistema operativo installato, principalmente, su iPhone e iPad marchiati con la mela.

Eseguire gli aggiornamenti proposti dai nostri dispositivi dovrebbe essere sempre una buona idea.

Questi, solitamente, permettono di facilitare l’esperienza di noi utenti e aggiungono delle funzionalità nuove che prima non avevamo.

In questo caso, però, l’ultimo aggiornamento di iOS, uscito da pochissimo, servirebbe anche ad altro.

Ecco che, in questo articolo, andremo a scoprire perché se abbiamo un iPhone o iPad dobbiamo assolutamente aggiornarlo in questi giorni e come fare.

Le motivazioni

L’aggiornamento di cui stiamo parlando è l’iOS 14.8, rilasciato un po’ a sorpresa dalla Apple.

Sembrerebbe un aggiornamento d’emergenza che dovrebbe essere in grado di proteggere i vari dispositivi da una falla di sistema davvero pericolosa.

La vulnerabilità di smartphone e tablet arriverebbe da una minaccia invisibile in grado di attaccare senza interagire direttamente con noi utenti.

Sarebbero stati i ricercatori di Citizen Lab a scoprirla e segnalarla, capendo che il problema sarebbe proprio nel programma di messaggistica Apple iMessage.

L’attacco, infatti, sfrutterebbe un sms che arriverebbe direttamente sullo smartphone o tablet, con un allegato specifico, una gif.

Questa, in realtà, nasconderebbe un pdf modificato che potrebbe mandare in tilt i dispositivi e aprire le porte ai problemi.

Il temutissimo Pegasus e non solo

Questa pericolosissima falla di iMessage, poi, potrebbe portare il nostro dispositivo ad infettarsi con il temutissimo e ben noto malware Pegasus.

Si tratta di uno spyware sviluppato e commercializzato dall’israeliana NSO Group per controllare da remoto i cellulari di giornalisti, attivisti, politici e legali.

In sostanza lo spyware, infiltrandosi silenziosamente, spierebbe e raccoglierebbe informazioni dai nostri dispositivi elettronici.

Infatti, tra le vittime di Pegasus ci sarebbero anche persone comuni, come noi, e non solo personalità di spicco.

A parte Pegasus, potremmo anche diventare delle facili vittime di cybercriminali che potrebbero utilizzare i materiali raccolti per scopi illeciti.

Sembrerebbe proprio che questa nuova minaccia sia in grado di registrare le nostre chiamate, leggere le mail e attivare fotocamere e microfoni.

Ecco perché se abbiamo un iPhone dobbiamo assolutamente aggiornarlo in questi giorni e come fare

Quindi, questa volta, sarebbe indispensabile procedere con l’aggiornamento iOS 14.8.

Le minacce sembrano reali e questo sarebbe l’unico modo per correre ai ripari.

Vediamo allora come installare questo nuovo aggiornamento del sistema sui nostri iPhone e iPad.

Il primo passo da compiere è verificare se c’è la disponibilità dell’update.

E possiamo accertarcene così: andando su Impostazioni, poi su Generali e infine su Aggiornamento Software.

Se questo dovesse essere disponibile, potremmo procedere con l’istallazione seguendo i passaggi suggeriti dal dispositivo.

