Avere una casa fresca, profumata e fragrante è il desiderio di tutti. Aprire la porta ed essere accolti da gradevoli odori è sempre molto piacevole.

Oggi si trovano tantissimi profumi spray, candele e diffusori aromatici in commercio, ma non sempre soddisfano le nostre esigenze sia per le fragranze sia per i prezzi poco contenuti.

È possibile avere una casa sempre profumata realizzando dei semplicissimi diffusori aromatizzati a bastoncini utilizzando bucce di agrumi, spezie ed oli essenziali.

Ecco perché non bisogna mai buttare via le bucce degli agrumi, in questo caso ritornano molto utili per creare semplicissimi deodoranti per ambienti .

È davvero semplice creare a mano dei diffusori di essenze in modo del tutto naturale.

Solo pochi minuti e qualche ingrediente naturale per avere la casa sempre profumata ed accogliente, vediamo come

a)una bottiglina o un piccolo barattolo di vetro con un apertura non troppo ampia

b)bastoncini di legno, vanno bene anche quello utilizzati per gli spiedini

c)alcool bianco

d)acqua

e)30/40 gocce essenziali a scelta

f)spezie come cannella, basilico o menta

g)bucce di arance, limoni, lime, mandarini o pompelmo

Inserire nel contenitore di vetro le bucce degli agrumi fatte a pezzetti private della parte bianca.

Aggiungere le spezie più gradite con 2 cucchiai di alcool, 4 cucchiai di acqua e 30/40 gocce di oli essenziali.

Agitare bene e immergere i bastoncini nel liquido ottenuto. Ricordarsi di girarli una volta a settimana per far diffondere meglio la fragranza.

Posizionare il diffusore dove si preferisce.

Per una profumazione particolarmente intensa si può versare nella bottiglina un 70% di olio di mandorle dolci e un 30% di oli essenziali. Miscelare ed immergere i bastoncini di legno.

Essendo un oggetto decorativo si può dare libero sfogo alla fantasia aggiungendo nastri colorati o decorando la bottiglia.

Si possono creare armonie di odori diverse a seconda degli ambienti della casa, aromi rilassanti in camera da letto, come melissa, lavanda, patchouli. Energizzanti per gli altri ambienti come limone, cannella, bergamotto.

La stessa soluzione può essere anche inserita in un diffusore spray da nebulizzare nelle stanze.

Molti gradevoli sono le fragranze alla cannella, menta e rosmarino, arancia e limone, lavanda e te verde.

Solo pochi minuti e qualche ingrediente naturale per avere la casa sempre profumata, accogliente e fresca come non mai.