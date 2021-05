Nella vita quotidiana si svolgono diverse faccende. Le abitudini ci vengono in aiuto sempre. Rendono i nostri giorni più semplici e prevedibili. Ce ne sono di buone e di cattive. Allenarsi in maniera continua è un’ottima abitudine per restare in forma e vivere in salute.

Mangiare sano, inoltre, è un altro caposaldo del benessere. Per avere un fisico perfetto e tonico assumere determinati cibi.

A volte, però, si possono riscontrare dei problemi che riguardano l’apparato digerente. Ma niente paura.

Ecco cosa bisogna mangiare quando si ha mal di stomaco per stare subito meglio e tornare in forma.

I sintomi del mal di stomaco

Il termine “mal di stomaco” è qualcosa di molto generico. Si parte con il meteorismo e la flatulenza. Si passa per la pesantezza e l’acidità a livello addominale. Fino ad arrivare a dei veri e propri crampi, nausea e vomito.

Le cause possono essere le più disparate. Una di queste è la cattiva digestione. Si può avere, inoltre, una infezione causata da qualche virus. Oppure un’infiammazione alla mucosa gastrica. È necessario contattare un medico in caso di dolore molto forte e protratto nel tempo. Alcuni farmaci accuratamente prescritti possono aiutare.

Il malato, tuttavia, non deve restare inerme. Egli, infatti, può far molto per la sua salute avendo un regime alimentare particolare.

Cucinare in un determinato modo

Quando si soffre di stomaco, l’unica cosa che si desidera è sbarazzarsi del dolore. La cura, però, passa per l’alimentazione. Innanzitutto, bisogna evitare di rimpinzarsi troppo. Sarebbe meglio diluire la quantità di cibo in più di tre pasti al giorno. Quattro o cinque sono l’ideale.

È importante selezionare ortaggi freschi e frutti non eccessivamente acidi.

Si consiglia di prediligere le carni bianche, i legumi integrali, le uova e i cereali.

Attenzione alla cottura. Utilizzare intingoli e condimenti di ogni genere sarebbe deleterio. Meglio il pollo al vapore del maiale fritto.

Seguendo tali consigli, si tornerà in forma in men che non si dica.